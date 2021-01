Eventim: hilft im Kampf gegen das Coronavirus

Termine für Corona-Schutzimpfungen werden in Schleswig-Holstein nicht zentral über die Kassenärztliche Vereinigung, sondern über den Ticketing- und Konzertexperten Eventim vergeben. Grund für die Entscheidung sei die Erfahrung des Unternehmens aus Bremen gewesen, sagte ein Sprecher des Gesundheitsministeriums in Kiel.

Viele Bundesländer hatten in den vergangenen Wochen mit überforderten Buchungssystemen bei der Impfterminvergabe zu kämpfen. In Hamburg oder Baden-Württemberg, die die Hotline der Kassenärztlichen Vereinigung dafür nutzen, gab es beispielsweise Beschwerden über schlechte Erreichbarkeit und mangelnde Servicequalität. Am Montag war das System in NRW überlastet, als die Buchung von Impfterminen für über 80-Jährige freigeschaltet wurde.

https://www.ndr.de/nachrichten/schleswig-holstein/Corona-In-SH-vergibt-Eventim-Impftermine,impfen286.html