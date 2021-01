Fore: Debütalbum „Hombres“ kommt am 09.02.2021 auf Vinyl

Die erst im Mai 2020 neu gegründete und international aufgestellte Punk-Rock-Formation Fore rund um den ehemaligen Kreator-Bassisten Christian “Spiesi” Giesler, Drummer Jeramie Kling (Venom Inc., ex-Massacre, The Absence), Gitarrist Taylor Nordberg (ex-Massacre, The Absence) sowie Goldkehle Brian “The Canadian Glenn Hughes” Stephenson am Mikrofon, veröffentlichen ihr Debütalbum Hombres am 9. Februar 2021 auf Vinyl via ftwctp Records.

Die Vinylscheibe ist auf 300 Exemplare limitiert, davon 100 im klassischen Schwarz, 100 in deckend Gelb sowie weitere 100 Einheiten in transparent Gelb. Letztere werden auch mit einem Siebdruck auf der Rückseite versehen.

Die Trackliste der einseitig gepressten Schallplatte lautet:

1. Pet

2. Diagnosis

3. What’s Right For You

4. Churchill Quote

5. It’s Not You, It’s Me

6. Song For A Friend

7. Movement

8. World Won’t Wait

9. Find A Way

10. All Comes Crashing

11. Knocked Down

12. Today We Rise (No Tomorrow)

Mit Today We Rise (No Tomorrow) hat das Quartett auch einen neuen Videoclip auf YouTube veröffentlicht, den man sich hier ansehen kann:

Schon Anfang August 2020 legten sie ein Pennywise-Cover als ersten Appetithappen auf YouTube vor – anschauen kann man sich den Clip hier: https://www.youtube.com/watch?v=0QF3i9UCCtk

Die 100 für den europäischen Markt gepressten CDs sind mittlerweile restlos vergriffen, lediglich die letzten Exemplare der US-Pressung kann man sich über die Band besorgen.

Fore online:

https://www.facebook.com/FOREpunk/

https://forepunk.bandcamp.com/album/hombres

Quelle: ftwctp records