Formosa: neuer Videoclip „Starry Eyes“ auf YouTube

Die Essener Hard Rocker Formosa hatten sich in der Vergangenheit schon öfter mit ausgefeilten Ideen zur Videoclip-Umsetzung auszeichnen können. Mit Starry Eyes vom aktuellen Album Danger Zone liefern sie ein bunt-weißes Zeugnis entspannter Lässigkeit ab. Protagonist Rob weiß die kuscheligen Kugeln und eine eiskalte Gerstenkaltschale zu hardrockigen Klängen zu genießen.

Am 17. Juli 2020 veröffentlichte das Trio mit Danger Zone ihr drittes Album auf Vinyl via ftwctp Records. Zuvor legten Formosa mit dem Videoclip Dynamite auf YouTube vor – schau ihn dir hier an: https://www.youtube.com/watch?v=3B0HwuxpWps.

Vor allem der Videoclip Sold My Soul mit weit über 100000 Klicks weiß auf YouTube zu begeistern: https://www.youtube.com/watch?v=I5EocsGuT8Q

Hier noch die aktuellen Tourdaten als Support für Ohrenfeindt:

12.11.2021 Stade, Schlachthof

13.11.2021 Kiel, Räucherei

18.11.2021 Augsburg, Spectrum

19.11.2021 Fulda, Kreuz

20.11.2021 Affalter, Zur Linde

25.11.2021 Passau, Zauberberg

26.11.2021 Konstanz, Kulturladen

27.11.2021 Tübingen, Sudhaus

03.12.2021 Köln, Luxor

04.12.2021 Wilhelmshaven, Pumpwerk

09.12.2021 Saarbrücken, Garage

10.12.2021 Bochum, Matrix

11.12.2021 Hannover, Musikzentrum

12.12.2021 Berlin, Frannz

17.12.2021 Aschaffenburg, Colossaal

18.12.2021 München, Backstage

19.12.2021 Nürnberg, Hirsch

27.12.2021 Hamburg, Grünspan

Quelle: ftwctp Records