Messerschmitt: „Cosumed By Fire“ wird am 05.03.2021 veröffentlicht

Die Speed Metaller Messerschmitt starten endlich mit dem lang ersehnten zweiten Full-Length-Rundling Consumed By Fire ab dem 5. März 2021 durch. Acht Geschosse haben sie dafür eingespielt. Neben der regulären CD-Version (weißes Tray, 16-seitiges Booklet) wird das Album auch auf 300 limitierten und handnummerierten LPs erhältlich sein. 100 Stück kommen im klassischen Schwarz, 100 im transparenten Marbled Orange und weitere 100 in Transparent Marbled Blue. Hier ist die Tracklist:

CD:

1. Fairchild

2. Consumed By Fire

3. Psychoqueen

4. The Vanishing Strains

5. Arms Of Havoc

6. A Masterful Bloodshed

7. Hematic Wrath

8. And I Crave To Die

Vinyl:

Side A:

1. Fairchild

2. Consumed By Fire

3. Psychoqueen

4. The Vanishing Strains

Side B:

5. Arms Of Havoc

6. A Masterful Bloodshed

7. Hematic Wrath

8. And I Crave To Die

Im Mai 2020 veröffentlichte das Quartett mit Arms Of Havoc einen ersten Videoclip auf YouTube, der sehr gut die Marschroute des Messerschmitt Sounds aufweist.

Messerschmitt online:

Homepage: https://www.messerschmitt-speed.com/

Facebook: https://www.facebook.com/messerschmittspeed/

Bandcamp: https://messerschmitt.bandcamp.com/

Quelle: ftwctp records