Enigma Experience: hauen Video zu ‚Equilibrium‘ raus

Nachdem die Rocker um Truckfighters Gitarrist Mr. Dango ihr Debütalbum Question Mark über Fuzzorama Records veröffentlicht haben, folgt nun das neue Video für Equilibrium, das unter Fanbeteiligung entstanden ist. Reinschauen kann man hier:

Niklas „Mr. Dango“ Källgren kommentiert: ”The song is about finding balance in life, Equilibrium, …but we just wanted to have some fun with video and with lockdown in full swing this seemed like the best thing to do. The outcome is probably the coolest video ever made, in history of rock and roll!”

Die Band lässt Schweden und Norwegen zusammenkommen, da Truckfighters Gitarrist Niklas ‚Mr.Dango‘ Källgren sich mit dem ehemaligen Truckfighters/Witchcraft Schlagzeuger Oskar ‚Pezo‘ Johansson und Maurice Adams (Breed/Motorfinger) als Sänger zusammengetan hat.

Der Lenker hinter dem Projekt ist Källgren selbst, der das Album produziert, komponiert, gemixt und gemastert hat. Ebenso spielt er Bass und zeigt sich für die Backing-Vocals verantwortlich.

Question Mark ist eine sehr abwechslungsreiche Rock-Platte, die mit der zehnminütigen Odyssee Realityline beginnt, deren Vokal-Harmonien an Grunge-Helden der frühen 90er Jahre wie Soundgarden und Alice In Chains erinnern, während sich die Gitarrenlinien über einen pulsierenden Rhythmushintergrund heben. In In My Mind My Secret Place verlangsamen sie die Dinge mit einer ätherischen, akustischen Atmosphäre, die sich zu einem hypnotisch-schweren und verheerenden Ende entwickelt, während der Closer The Zone eine wütend eingängige Hymne ist, in der Kallgrens typischer „Fuzz-Fueled Sound“ hervorsticht.

