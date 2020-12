Hanebüchner – Live Aus Dem Schmidtchen – Lieder, Lyrik Und Gelaber

Klaus Büchner, leidenschaftlicher Poet und Frontmann der Kultband Torfrock, veröffentlichte nun schon drei Gedichtbände als Hanebüchner. Im März steht der vierte Band an. Aus dem Fundus der Bücher und seinem laaangen Bühnenleben generiert er seine Leseshow zusammen mit Christof Stein-Schneider, begnadeter Gitarrist bei Fury In The Slaugtherhouse und den Wohnraumhelden. Zusammen liefern die beiden eine feucht-fröhliche Hörshow für alle, die Satire, Klamauk und allerletzte Wahrheiten lieben. Aber natürlich kommt auch die Musik nicht zu kurz. Im humorigen und nicht ernst gemeinten Stil bringen die beiden Songs aus ihrem Fundus.

Entstanden ist diese CD aus den Mitschnitten der ausverkauften Shows im Juni im neuen Schmidtchen auf der Hamburger Reeperbahn. Wie immer bringen die beiden Ausnahmekünstler einen schrägen Mix aus Lesung, Aphorismen und Gedichten, musikalischen Showeinlagen und verbalem Schlagabtausch. Knapp 80 Minuten Programm haben es auf die Scheibe geschafft. 80 Minuten, die im Nu verfliegen.

Wer Klaus Büchner kennt, schon einmal in einem der ersten drei Bücher geblättert hat oder bei einer der erfolgreichen Hanebüchner-Shows war, weiß, dass die Lyric immer mit einem Augenzwinkern gemeint ist. Der nunmehr zweiundsiebzigjährige gebürtige Hamburger bringt uns wieder einmal mit genial-komischen Gedichten ins Grübeln, aber auch zum herzhaften Lachen. Warum er es tut, erklärt er am Anfang, natürlich mit einem Gedicht, selbst.

Doch wie verpackt man Lyric? Lyric zwischen Störtebeker und Rittern, Lyric zwischen Boxern und Touristen, Lyric zwischen seinem Hund Fienchen und der Landbevölkerung. Natürlich immer mit Musik. Da wird ein Song von Fury umgetextet oder Christof gibt ein paar Wohnraumhelden-Songs zum Besten, die sich wunderbar in die Gedichte einfügen. Natürlich dürfen auch ein paar Noten aus dem Torfrock-Repertoire nicht fehlen. In erster Linie steht aber natürlich der Spaß im Vordergrund. Bunt gemischt kommen die Gedichte mit der Musik daher, bunt gemischt erzählt uns Klaus Büchner Reime aus dem Leben seiner Wahlheimat Dithmarschen. Inspiriert durch seine täglichen Spaziergänge mit seinen Hunden führt er uns durch eine alltägliche Welt. Nur dass er diese Welt mit anderen Augen sieht und das Gesehene in nicht immer sinnvolle, aber immer humorige Verse verpackt. Unterstützt wird er durch einen, als Stimme der Vernunft vorgestellten Christof Stein-Schneider in Bestform. Früher nur Moderator und Gitarrist, reimt er in diesem Programm sogar selbst und bekommt mit seinen eigenen Songs einen größeren Anteil an der Show.

Zu Klaus Büchners 73. Geburtstag im März kommt der vierte Gedichtband in die Buchläden. Wer die Zeit überbrücken oder einfach mal wieder ein humoriges Live-Erlebnis haben möchte, kommt an der CD nicht vorbei. Mit knapp 15 Euro ein günstiger Spaß für zwischendurch!

Erhältlich ist die CD im Juwel-Case über alle bekannten Onlinehändler, dem Charles-Verlag sowie in gut sortierten Buch- und Musikgeschäften.