Wir Sind Eins: veröffentlichen ihr Weihnachts-Medley und wünschen eine entspannte Zeit

Wir Sind Eins, Neuer Deutscher Hardrock aus dem Süden der Republik, sind normalerweise bekannt für Stromgitarren-Sound und herben, ehrlichen und lauten Deutschrock. Zu Beginn der Pandemie präsentierten uns die Deutschrocker dann plötzlich Kuschelrock in Form eines Grüße Aus Der Quarantäne-Akustik-Ständchens und zeigten sich von einer völlig anderen Seite.

Was ist in Zeiten von Coronavirus, Veranstaltungsverboten und Ausgangssperren schon normal? Das gesamte öffentliche Leben wurde gerade heute Morgen, nach dem Lockdown Light, mit dem erneuten harten Lockdown eingefroren und wir alle befinden uns seit Monaten in einer völlig ungewohnten Situation, wie es sie noch nie zuvor gegeben hat. 2020 ist nichts mehr, wie es einmal war, und so musste in diesem Jahr jeder Einzelne sein Leben völlig neu organisieren. Workaholics saßen plötzlich zu Hause und hatten ausnahmsweise Zeit für die Familie, Kinder hatten schulfrei, ohne auf die nächsten Ferien warten zu müssen und Bands spielten Geister- und Streamingkonzerte, Autokino- und Strandkorb-Konzerte, anstatt in ausverkaufter Location abzurocken. Wir mussten uns alle nicht nur neu organisieren, sondern mussten völlig neue Wege gehen.

Besonders hart traf die Coronakrise die Bands und unterschiedlichsten Künstler sowie die gesamte Veranstaltungs- und Eventbranche, denn mit Konzertverboten und abgesagten Festivals und Mittelaltermärkten brachen vielen Künstlern jegliche Einnahmen weg. Doch nicht nur die Bands und Musiker selbst traf die Krise hart, sondern mit ihnen auch Tausende Menschen hinter den Kulissen, Clubbesitzer, Veranstalter, Stagehands, Techniker, Cateringfirmen, Bühnenbauer, Equipment Firmen …etc., und die oftmals versprochenen Hilfen der Regierung blieben komplett aus oder waren nur ein Tropfen auf den berühmten heißen Stein.

Bands mussten sich 2020 immer wieder neu erfinden und andere Wege gehen, was macht es da aus, wenn sich die eine oder andere Combo mal von einer neuen, ungewohnten Seite zeigt? Nach dem Akustik-Ständchen im März präsentieren sich Wir Sind Eins nun wieder elektrisch verstärkt und gewohnt derb und doch anders. Passend zum dritten Advent wurde heute ein Weihnachts-Medley, bestehend aus Dreaming Of A White Christmas, Stille Nacht, Ihr Kinderlein Kommet und We Wish You A Merry Christmas über den YouTube-Kanal der Band veröffentlicht, mit dem die Weihnachtsmänner …, ähhh … rocker, eine entspannte Weihnachtszeit wünschen, die in diesem Jahr und dem Lockdown garantiert für jeden Einzelnen anders und ungewohnt ausfallen wird.