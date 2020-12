Ill Niño: die Latin Metal-Legende meldet sich mit neuer Single und neuem Line-Up zurück

Máscara bedeutet übersetzt so viel wie “Maske”. Die Single ist ab sofort hier vorbestellbar: https://ps.onerpm.com/mascara.

Für das Video zeichnete sich Video-Regisseur Hunter Chapmann (u.a. Motionless In White, A Day To Remember, In Hearts Wake) verantwortlich. Mit dem Song präsentieren sich Ill Niño in ihrem frischen Line Up, bestehend aus den Gründungsmitglied Dave Chavarri (Drums), Laz Pina (Bass), Frontmann Marcos Leal (Shattered Sun), dem zurückgekehrten Percussionisten Daniel Couto, Gitarrist Jes DeHoyos (Sons Of Texas) und Sal Dominguez (ex-Upon A Burning Body). Für 2021 ist zudem ein brandneues Studioalbum geplant auf dem, so viel sei bereits verraten, ein langjähriger Freund der Band, Sonny Sandoval von P.O.D. auf dem Track All Or Nothing sowie Benji Webb (Skindred) vertreten sein werden.

Die in New Jersey gegründeten Ill Niño haben bislang mehr als zwei Millionen Alben weltweit verkauft und unzählige Shows, unter anderem mit Größen wie Disturbed, Guns N’ Roses, Korn, Linkin Park, P.O.D., Sevendust, Avenged Sevenfold und Godsmack gespielt. Ill Niño’s Top 10 Single How Can I Live war Bestandteil des Film-Soundtracks von Freddy vs. Jason.

Quelle: Rosenheim Rocks