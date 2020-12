Corvus Corax: müssen Corona-bedingt umplanen und kündigen zwei Livestream-Konzerte an

Manchmal läuft alles anders als geplant, das mussten im Coronajahr 2020 viele Bands und Künstler sowie die ganze Veranstaltungs- und Eventbranche auf bittere Art und Weise feststellen. Bedingte Bandproben, ausgefallene Konzerte und Festivals, fehlende Einnahmen …, stattdessen Alternativprogramm wie Streamingkonzerte, Autokino- und Strandkorb-Auftritte und der ewig andauernde Kampf mit Behörden um versprochene und nie ankommende Hilfen der Regierung. Das Coronavirus hat die Szene arg gebeutelt und 2020 war ein einziger Kampf.

Auch die Könige der Spielleute, Corvus Corax, haben ein bescheidenes Jahr hinter sich, nachdem die Mittelaltermärke in diesem Jahr nahezu komplett ausgefallen sind. Zwar konnte sich die Band mit ihrer Konzertreihe Lübarser Hofkultur Alternativen erarbeiten und zumindest über den Sommer kleine Konzerte spielen, jedoch war das mit großen finanziellen Einbußen verbunden, insbesondere, da von den oftmals versprochenen Hilfen nichts bei den Spielleuten ankam.

Nun sollte alles besser werden, mit den großen Dezemberkonzerten in der Berliner Passionskirche und der kleinen, coronasicheren, magischen Weihnachtlichen Lübarser Hofkultur, einem schön geplanten Outdoor-Weihnachtsmarkt mit mittelalterlicher Beschallung. Doch bekanntermaßen: Alle Planungen und Vorbereitungen waren umsonst, der nächste Lockdown ist da und alle Events sind schon Geschichte, bevor sie überhaupt begonnen haben. Stattdessen gibt es deutschlandweite Ausgangssperren und selbst Weihnachten und Silvester werden nur bedingt gefeiert werden können. Eine äußerst bittere Pille für die Band und alle Fans mittelalterlicher Spielmannskunst.

Den Kopf in den berüchtigten Sand zu stecken, kam für die Musiker von Corvus Corax aber dennoch nicht in Frage. Erneut wurde komplett umgeplant und man entschied, dass man noch einmal in die virenfreie Zone des World Wide Web zurückkehren will. So könnt ihr die Spielleute nun am 18. und 19. Dezember 2020 „live“ auf YouTube, Facebook und der eigenen Website www.corvuscorax.de erleben. Die Band wird zwei unterschiedliche Akustiksets spielen und hat zudem noch einige Gäste und Überraschungen in der Hinterhand. Die Lübarser Hofkultur wird kurzerhand ins Netz verlegt und ihr könnt dabei sein.

Beide Shows sind kostenfrei zu sehen, jedoch wird um Spenden gebeten.

Doch damit nicht genug. Ihr sucht für eure Lieben noch ein ganz besonderes, persönliches und einzigartiges Weihnachtsgeschenk? Auch dann seid ihr bei den Spielleuten Corvus Corax gut aufgehoben, denn aktuell produziert die Band ganz persönliche Minikonzerte für euch, mit persönlicher Ansage für eure Lieben. Allerdings solltet ihr euch sputen, solltet ihr daran Interesse haben und bis spätestens morgen bestellen, damit ihr euer Minikonzert pünktlich zu Weihnachten in Händen haltet. Alle weiteren Infos könnt ihr dem nachfolgenden Info-Text entnehmen.

„Liebe Freunde!

Man soll ja nie aufgeben, und deshalb planen wir was Neues! Nach Absage der großen Dezemberkonzerte in der Berliner Passionskirche und der kleinen, coronasicheren, magischen Weihnachtlichen Lübarser Hofkultur verlegen wir jetzt beide Veranstaltungsformate ins virenfreie WORLD WIDE WEB. Am 18. Und 19. Dezember, jeweils um 19 Uhr, erlebt ihr uns LIVE auf YouTube, Facebook und auf www.corvuscorax.de. Wir spielen zwei unterschiedliche, akustische Programme mit tollen Gästen und ein paar Überraschungen.

Das erste der beiden Streamingkonzerte findet am 18.12. um 19 Uhr statt. Hier wollen wir euch das bieten, was wir eigentlich live auf der Weihnachtlichen Lübarser Hofkultur geplant hatten: Corvus Corax unterm Sternenhimmel, umringt und erleuchtet von den wärmenden Feuern unserer Feuerschalen und Fackeln! Das heißt für euch: Lichter aus, Kerzen an, ab auf die Couch mit `nem heißen Met!

Die zweite Streamingshow spielen wir am 19.12. um 19 Uhr. Als Ersatz für die ausgefallenen Shows in der Passionskirche haben wir eine ganz besondere Location: die über 300 Jahre alte Dorfkirche von Lübars. Die evangelische Kirchengemeinde Lübars stellt uns die Kirche zur Verfügung. Hierfür möchten wir uns recht herzlich bedanken, denn so gibt es in diesem Jahr doch noch „Corvus Corax live vor dem Altar“! Genießt mit uns diese besondere Atmosphäre!

Beide Shows sind kostenfrei zu sehen, aber wir wollen auch ehrlich sagen:

Spenden sind uns sehr willkommen!

WIE KANN ICH SPENDEN / HOW TO DONATE:

https://www.paypal.me/CorvusCoraxBand

Spendenkonto / Donation account:

CB GbR

IBAN DE20100708480668887302

BIC DEUTDEDB110

Verwendungszweck / Reference: Corvus Corax Coronahilfe

Außer einer Soforthilfe Anfang 2020 haben wir bisher von den angekündigten Fördermaßnahmen des Staates nichts in Anspruch nehmen können.

Die Einnahmen eines ganzen Jahres, welches für uns sehr gut gebucht war, mit vielen Auftritten im Ausland, fielen weg.

Zwar haben wir uns den Sommer und Herbst mit kleinen Hofkonzerten über Wasser gehalten. Das hat vor allem sehr viel Spaß gemacht und wir haben uns sehr über Euch als Publikum gefreut. Leider sind die Einnahmen von kleinen Hofkonzerten nicht mit denen großer Festivals zu vergleichen.

Somit konnten wir nicht, wie sonst in jedem Jahr, Rücklagen für den Winter schaffen. Auch unsere traditionellen Weihnachtskonzerte in Berlin werden ausfallen.

Deshalb freuen wir uns über jede Spende, ob groß oder klein.

Ihr helft uns Künstlern diese harte Zeit finanziell zu überleben.

10 Prozent der Einnahmen gehen wie die letzten Male an die Lübarser Tafel „Laib und Seele“, denn wir wollen nicht die Ärmsten in dieser Gesellschaft vergessen.“

Corvus Corax spielen persönliche Minikonzerte:

Ein ganz persönliches Geschenk für Fans machen Corvus Corax möglich. Ihr könnt bei ihnen ein ganz persönliches Konzert mit persönlicher Ansage bestellen. Wenn es vor Weihnachten klappen soll, dann sollte das bis zum 14.12. bestellt werden.

Ihr könnt aus über 30 Songs (siehe Bild) wählen.

1 Song mit persönlicher Ansprache: 100,- €

3 Songs mit persönlicher Ansprache: 250,- €

5 Songs mit persönlicher Ansprache: 400,- €



Ihr müsst dazu eine E-Mail mit Wunschsongs, persönlichem Ansagetext und Adresse (falls USB Stick gewünscht) bis spätestens 14.12.2020 senden an video@corvuscorax.de„