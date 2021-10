In Extremo: kündigen „Carpe Noctem – Burgentour 2022“ an

„Carpe Diem“ dieses lateinische Sprichwort bekommt man ja immer dann gerne zu hören, wenn es darum geht, einer gewissen gesellschaftlichen Erwartungshaltung zu entsprechen – erledige Deine Aufgabe, liefere ab, häng nicht rum, sei fleißig, trödel nicht, konzentriere Dich auf das Wesentliche u.s.w… alles Eigenschaften, die so gar nicht mit einem gepflegten Krug Met, einem zünftigen Feuer, einem ordentlichen Paukenschlag und einem ausgelassenen Tanz einher gehen wollen. Auch im Mittelalter gab es etliche Pandemien, welche die Welt oftmals zum Wanken gebracht haben. Ähnlich wie auch bei uns in den letzten zwei Jahren. Aber In Extremo stehen auch nach solchen Schlachten immer wieder auf und begeistern auf Ihren zum KULT avancierten Burgentourneen. Burgentour-Fieber von und mit In Extremo!

Carpe Noctem – Burgentour 2022

Unter diesem Banner werden die Spielleute von In Extremo auch 2022 wieder durch die mittelalterlichen Burgen und Schlösser des Landes ziehen und ihr Publikum auf eine einzigartige Reise in ihre eigene musikalische Vergangenheit mitnehmen! Für 2022 werden die Sechs ein ganz besonderes Programm für ihre Fans vorbereiten – man darf sehr gespannt sein und sich auf einige schon lange nicht erhörte Lieder freuen! Auf insg. 8 Burgen und Schlössern werden In Extremo es 2022 wieder ordentlich krachen lassen! Die Band ist jetzt schon voller Vorfreude auf den anstehenden Sommer und sendet Grüße:

„Den Tag zur Nacht machen, mit unseren Fans ganz hautnah feiern, tanzen und singen…das ist es, was auch für uns die Burgentour immer zu einem ganz besonderen Ereignis macht. Pure Ausgelassenheit, den Alltag hinter sich lassen, in eine andere Welt eintauchen – genauso erleben wir unsere Shows auch selber in diesen tollen Kulissen, die uns jedes Jahr so wunderbar empfangen und mit unseren Fans ein immer einzigartiges Konzerterlebnis bescheren. Und niemals vergessen, Ihr Hexen und Spießgesellen: „Carpe Noctem!!!“ Es verneigen sich – Eure 6!“

Auch 2022 werden wieder formschöne Hard-Tickets über die Band-Ticketseite für die Carpe Noctem – Burgentour 2022 erhältlich sein, aber damit nicht genug: erstmals wird es limitierte VIP-Tickets geben. Man erhält eine halbe Stunde vor allen anderen schon Einlass und man kann sich entspannt die besten Plätze sichern. Weiterhin erhält man einen exklusiven VIP-Pass, ein Überraschungsgeschenk und einen 5,00 € Gutschein für den Merchandise-Stand vor Ort. Der Gutschein gilt für alle Artikel. Und wo findet man die VIP-Tickets? Exklusiv auf www.inextremo-tickets.de!

Carpe Noctem – Burgentour 2022:

24.06.2022 Koblenz / Festung Ehrenbreitstein

29.07.2022 Ebern / Schloss Eyrichshof

30.07.2022 Oranienburg / Schloss

02.09.2022 Chemnitz / Wasserschloss Klaffenbach

03.09.2022 Creuzburg / Burg Creuzburg

09.09.2022 Magdeburg / Festung Mark

10.09.2022 Trebsen/Mulde / Schloss Trebsen

23.09.2022 Hanau / Amphitheater

