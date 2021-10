Formosa: präsentieren “Night Of The Witch” (Official Video)

Mit Night Of The Witch präsentieren Formosa ihr neuestes Video. Der Song stammt vom aktuellen Studioalbum Danger Zone (Metalville / Rough Trade)

In dem kleinen Dorf am Bodensee, aus dem die drei Musiker von Formosa ursprünglich kommen, gibt es die Tradition der Hexennacht. Hierbei dürfen Jugendliche einmal im Jahr durch die Orte streifen und Schabernack treiben. In dem Song Night Of The Witch geht es um diese Tradition.

Nik Beer: (schwelgt) „Das war die eine Nacht im Jahr in der Scheiße bauen erlaubt war“

Da nicht unbedingt alle Einwohner so glücklich über die Streiche waren mussten Nik Bird, Nik Beer und Paris Jay in ihrer Jugend häufig die Beine in die Hand nehmen und davonrennen.

Das Video wurde in der Lutherkirche in Wanne-Eickel von Merlin Morzeck aufgenommen. Mit dabei waren die Feuerkünstler Marcel Mayrhofer und Lars Cleff.

Paris Jay: „Anfang 2020 lernte ich Lars und Marcel auf Island kennen. Nachdem wir gemeinsam bei -10°C nackt in einer heißen Quelle baden waren, war der Entschluss gefasst ein gemeinsames Video zu machen.“

Formosa Line-Up:

Nik Bird – Bass/Vocals

Nik Beer- Guitars

Paris Jay – Drums

Links:

https://www.formosaband.com

https://www.facebook.com/Formosa.Band/