In Extremo: kündigen Verlegung der Hamburgshow an

In Extremo distanzieren sich zusammen mit ihrem Management und dem Tournee- und örtlichen Veranstalter von den „Aussagen und der Haltung“ des Betreibers der Docks Konzerthalle in Hamburg.

Schon kurz nach der ersten Schließung vor über einem Jahr, hatte die Docks-Geschäftsführung Hamburgs größten Club zur Litfaßsäule rechter Verschwörungsideologien gemacht und als Meinungsvielfalt verkleidet.

Deswegen wird -aus tiefster Überzeugung heraus- keinerlei Chance von In Extremo und den Geschäftspartnern der Band gesehen, die bereits angekündigte Show vom 26.05.22, guten Gewissens in den Docks spielen zu können.

Die Show wird aus diesen Gründen auf den 18.05.22 in die Sporthalle Hamburg verlegt. Bereits gekaufte Tickets behalten ihre Gültigkeit.

In Extremo – Kompass Zur Sonne-Tour 2022

22.04.2022 Wiesbaden Kulturzentrum Schlachthof

23.04.2022 Köln Palladium

29.04.2022 CH-Zürich Komplex 457

30.04.2022 Stuttgart Porsche Arena

06.05.2022 Bremen Pier 2

07.05.2022 Hannover Swiss Life Hall

12.05.2022 Saarbrücken Saarlandhalle

13.05.2022 München Zenith

14.05.2022 A-Wien Gasometer

18.05.2022 Hamburg Sporthalle (verlegt)

19.05.2022 Dresden Alter Schlachthof

20.05.2022 Erfurt Thüringenhalle

21.05.2022 Leipzig Haus Auensee

27.05.2022 Bielefeld Lokschuppen

28.05.2022 Berlin Columbiahalle

Carpe Noctem – Burgentour 2022:

24.06.2022 Koblenz – Festung Ehrenbreitstein

29.07.2022 Ebern – Schloss Eyrichshof

30.07.2022 Oranienburg – Schloss

02.09.2022 Chemnitz – Wasserschloss Klaffenbach

03.09.2022 Creuzburg – Burg Creuzburg

09.09.2022 Magdeburg – Festung Mark

10.09.2022 Trebsen/Mulde – Schloss Trebsen

23.09.2022 Hanau – Amphitheater

25 Wahre Jahre – Carpe Noctem – Burgentour

18.06.2022 Leinefelde-Worbis Burg Scharfenstein

08.07.2022 CH – Augst Augusta Raurica

23.07.2022 Esslingen Burg Esslingen ausverkauft

24.09.2022 Satzvey Burg Satzvey ausverkauft

Festivals:

16.06.22 B-Desselt Graspop Festival

25.06.22 F-Clisson Hellfest

06.07.22 Ballenstedt Rock Harz Festival

05.08.22 Wacken Wacken Open-Air