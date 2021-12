I Am The Night: ab sofort bei Decibel Touring unter Vertrag

Decibel Touring haben mit I Am The Night eine neue Band im Artist Roster. Auch wenn die Band selbst noch unbekannt sein dürfte – die Musiker, die sich dahinter verbergen, sind alles andere als unbeschriebene Blätter. Markus Vanhala von Insomnium und Omnium Gatherum, Waltteri von Paradise Lost, Janne ex-Omnium Gatherum, Okko von Horizon Ignited und Juho von Swallow The Sun formieren die Gruppe, die bereits eine Debüt-Single veröffentlicht hat:

Musikalisch hat sich die Combo dem klassischen Black Metal der 90er verschrieben. Mächtige Gitarren-Wände und Synthesizer ist das Herzstück von I Am The Night. „Wir hätten die Band irgendwie schon vor 20 Jahren gründen sollen“, so Markus Vanhala. „Der Sound und Black Metal generell sind in mir, seit ich ein Teenager bin.“

Am 6. Mai erscheint das erste Album While The Gods Are Sleeping über Svart Records/Finnland. Bereits am 25. Februar wird mit Ode To The Nightsky eine erste Single als Vorbote released. „Wir freuen uns sehr, künftig mit Decibel Touring zusammenarbeiten zu können“, sagt Markus Vanhala. „Volkmar Udri wird sich künftig um unser Booking kümmern. Ich habe mit ihm bereits für Insomnium zu tun. Wir haben uns stets gut verstanden und unsere Zusammenarbeit lässt sich einfach nur als großartig umschreiben. Wir sind hungrig nach Live-Bühnen und hungrig danach, den guten alten Black Metal wieder auflegen zu lassen!

https://www.facebook.com/iamthenightofficial/