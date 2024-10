Lorraine: die Frankfurter Band veröffentlicht ihre neue Single „Bridge Of Failure“

Die in Frankfurt ansässige Alternative-Metal-Band Lorraine hat gerade ihre neueste Single Bridge Of Failure zusammen mit einem intensiven, visuell fesselnden Musikvideo veröffentlicht. Lorraine, bekannt für ihre grenzüberschreitende Mischung aus Metal, Postcore und Rock, hat wieder einmal ein Klangerlebnis geliefert, das von rohen Emotionen und wilder Energie durchdrungen ist.

Mit Patric Puppet als dynamischem Frontmann hat sich Lorraine einen einzigartigen Platz in der Alternative-Metal-Szene geschaffen, indem sie aggressive Riffs mit einfühlsamen Texten verbindet, die tief berühren. Bridge Of Failure fängt diese Balance perfekt ein und nimmt die Zuhörer mit auf eine Reise voller Herzschmerz, Trotz und Widerstandskraft, die sowohl in ihren aufgenommenen Stücken als auch in ihren Live-Auftritten spürbar ist.