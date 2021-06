Mastodon: einmaliges Akustik-Event im Aquarium in Atlanta, Georgia

Mastodon, die Grammy ausgezeichnete Metalband aus Georgia, kündigen zusammen mit dem Veranstalter Dreamstage einen Livestream der ganz besonderen Art an. Im Aquarium ihrer Heimatstadt Atlanta, Georgia, wird die Band in der Nacht vom 15.07. auf den 16.07. um 3 Uhr das erste Akustik-Set ihrer Karriere zum Besten geben – zum ersten Mal überhaupt. Ihr müsst aber zum Glück nicht durchmachen, um euch dieses einmalige Event anzuschauen, denn der Stream kann auch noch 72 Stunden nach der Premiere angeschaut werden.

Neben der Live-Performance sieht das Programm von Captured Live At Georgia Aquarium auch exklusive Kommentare der Band vor, die einen Einblick in ihren kreativen Prozess geben. Tickets für das Livestream-Event sind ab sofort erhältlich, auch in speziellen Merch-Paketen, von denen je $1 von jedem T-Shirt-Paket an das Georgia Aquarium geht.

https://www.mastodonrocks.com/

https://www.facebook.com/Mastodon