Mythemia: gehen im Herbst auf „Wolkenjäger Tour 2026“

Mit ihrem brandneuen Album Wolkenjäger im Gepäck (VÖ 15.05.2026) gehen Mythemia im Herbst 2026 erstmals auf eigene Headliner-Tour durch Deutschland und die Schweiz.

Mit einer Mischung aus verspieltem Folk, kraftvollem Rock und spannenden Geschichten laden Mythemia ihr Publikum in eine Welt voller Mythen, Sehnsucht und Abenteuer ein.

Die Wolkenjäger-Songs schlagen dabei eine Brücke zwischen verträumtem Eskapismus und energiegeladener Live-Power.

Freut euch auf mitreißende Musik, emotionale Songs und fantastische Livemomente, wenn Mythemia die Bühnen stürmen und mit euch gemeinsam neue musikalische Horizonte erobert.

Kommt an Bord und seid dabei, wenn die Reise beginnt – auf der Wolkenjäger-Tour 2026!

Wolkenjäger Tour 2026

presented by SonicSeducer, musix, Slam, ESP, Enki, Pick Me, Fairmaledeyt Merchandise

1st October 2026 Frankfurt, Nachtleben

2nd October 2026 München, Backstage-Club

3rd October 2026 CH – Münchenstein, Rockfact

9th October 2026 Hannover, SubKultur

10th October 2026 Leipzig, Hellraiser

16th October 2026 Bochum, Rockpalast

17th October 2026 Würzburg, b-Hof

23rd October 2026 Hamburg, Hebebühne

24th October 2026 Berlin, Badehaus