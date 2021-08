Hörnerfest Light in Brande-Hörnerkirchen am 30./31.07.2021

1. Rocky Road To Dublin

2. Black & Tans

3. My Island

4. Whiskey In The Jar

5. If I Ever Leave This World Alive

6. Raise Your Pints

7. Irish Rover

8. Alcohol

9. Start To Dance

10. Wild Rover

11. Bugger Off

12. Boys From County Hell

13. Drunken Sailer

14. Dirty Old Town

15. This Is Us

Zugabe:

16. Auld Lang Syne