Lee Aaron – Radio On!

Artist: Lee Aaron

Herkunft: Belleville, Kanada

Album: Radio On!

Spiellänge: 47:19 Minuten

Genre: Classic Rock, Melodic Rock, Rock

Release: 23.07.2021

Label: Metalville / Rough Trade

Link: https://www.facebook.com/LeeAaronMusic

Bandmitglieder:

Gesang – Lee Aaron

Gitarre – Sean Kelly

Bassgitarre – Dave Reimer

Schlagzeug – John Cody

Tracklist:

Vampin‘ Soul Breaker Cmon Mama Don’t Remember Radio On Soho Crawl Devil’s Gold Russian Doll Great Big Love Wasted Had Me at Hello Twenty One

Hinter Lee Aaron steckt seit 1977 Karen Lynn Greening, die als Sängerin der gleichnamigen kanadischen Band am Mikrofon Leben einhaucht. Sie ist im Heavy Metal, NWOBHM, Hard Rock und Jazz-Sektor unterwegs und kann durch ihre Vielseitigkeit diverse Facetten in die Songs mit einfließen lassen. 2021 dringt sie hörbar in den Rock Kosmos, den sie mit ihren drei Mitstreitern ausfüllen möchte. Unzähligen Alben, Singles und auch Livealben folgt seit wenigen Tagen das aktuelle Werk Radio On!, welches in fast 50 Minuten auf zwölf Songs kommt, die über das Label Metalville / Rough Trade den Weg in eure Hände finden können. Produziert wurde der Silberling wie die letzten sechs von Aaron und abgemischt von dem Top Engineer und Mixer Mike Fraser. Versprochen wird uns der beste Klang, den die Band bislang veröffentlicht hat und ein krachendes Langeisen. Mal sehen, ob Lee der selbst sehr hochgesteckten Hürde auch gerecht werden kann.

Rockig mit Vampin‘ in die Session gestartet, zeigt das Album Radio On! schnell Potenzial. Nach dem ersten Strohfeuer bleiben Gassenhauer jedoch aus und das Album versinkt in durchschnittlichen Melodic Rock Songs, die auf klassisches Ambiente setzen und trotzdem eine Note des erfrischenden Blues / Rock ’n‘ Roll versprühen sollen. Am Sound kann man tatsächlich nicht viel beanstanden, dafür zünden die Songs einfach nicht. Zwar lässt die Powerfrau kurz vor ihrem sechzigsten Geburtstag nichts anbrennen, so richtig will der Funke aber auch nicht überspringen. Viel Stückwerk statt prägnante Hits müssen ihre Fans erst mal verpacken. Der eingeschlagene Weg wird zwar konsequent fortgeführt, kann die Nordamerikanerin jedoch nicht mehr aus dem Mainstream Rock Strudel befreien und katapultiert die besten Hits höchstens in Rundfunkstudios, die auf radiotauglichen Rock setzen. Dafür bringen die einzelnen Werke alles mit. Kurz, zielführend und schnell auf den Punkt zugeschnitten, wird nur die Zielgruppe der Rocker und Heavy Metal Fans an der kurzen Leine gehalten. Versteht es nicht falsch, die Truppe mit dem Titel Lee Aaron hat mit Radio On! ein hochwertiges Album produziert und es geschafft, keine scharfen Ecken und Kanten zurückzulassen, die als potenzielle Gefahrenpunkte kindgerecht hätten abgesichert werden müssen. Nur, ob ein Rocker und langjähriger Wegbegleiter Titel wie Cmon, Soho Crawl oder Wasted völlig losgelöst feiern wird, halte ich für sehr unwahrscheinlich.