Hörnerfest Light in Brande-Hörnerkirchen am 30./31.07.2021 (Vorbericht)

Event: Hörnerfest „Light“ 2021

Bands: Forgotten North, Leonea, Vera Lux, Heidenlaerm, Off Limits, Wolfes Of War, Pub Fiction, Mythemia, Incantatem, Katja Moslehner

Ort: 25364 Brande-Hörnerkirchen, Schleswig-Holstein

Datum: 30. und 31.07.2021

Kosten: 25 € Tageskarte, 45 € Festivalticket

Tickets unter: www.HOA-HF-Shop.de, www.metaltix.de u.v.m.

Genre: Pagan-, Folk-, Mittelalter- Rock und Metal

Veranstalter: Hörnerfest – Thomas Tegelhütter

Links: https://www.facebook.com/Hoernerfest

https://www.hoernerfest.com/

Die Genehmigungen sind da, die Bands haben zugesagt und die Vorfreude steigt!

Es ist zwar nicht wie üblich, aber die „Light“-Variante wird genau so viel Spaß bringen wie sonst.

Genehmigt sind zwei Tagesveranstaltungen mit bis zu 500 Besuchern am 30. und 31.07.2021. Leider darf kein Camping angeboten werden. Es werden gemütliche Einzelkonzerte mit einem großen Platz vor der Bühne, vielen Sitzgelegenheiten und den Marktständen außen um den Platz.

Das Festival wird natürlich unter Pandemiebedingungen stattfinden. Jeder muss Name, Adresse und Telefonnummer am Eingang hinterlassen. Zusätzlich gilt das 3G: Jeder Besucher muss den Nachweis über vollständig geimpft (14 Tage Frist beachten, digitaler oder Papier-Impfpass), getestet (ein Test fürs ganze WE vom Donnerstag oder Freitag) oder geheilt (Ärztliche Bescheinigung, digitaler Pass) vorlegen. Das Gelände kann jederzeit verlassen werden, die Stoffbändchen werden am Eingang streng kontrolliert. Auf dem Gelände gilt grundsätzlich: Stehen und Herumlaufen nur mit Maske, Sitzen ohne Maske.

Die Karten für die ausgefallenen Hörnerfeste 2020 und 2021 gelten automatisch für 2022. Sie müssen nicht umgeschrieben werden, können aber gerne vor Ort gegen eine Hörnerfest Light 2021-Karte eingetauscht werden.

Die Running-Order sieht folgenden Ablauf vor:

Freitag 30.07. :

14h Leonea (Folk/Pagan Folk)

16h Heidenlaerm (Drum+Pipe)

18h Vera Lux (Mittelalterrock)

20h Off Limits (Speedfolk)

22h Forgotten North (Fantasie Wikinger Rock)

Samstag 31.07. :

14h Wolfes Of War (Nordic-apocalyptic Metal)

16h Pub Fiction (Folkpunk)

18h Mythemia (Fantasy Folkrock)

20h Incantatem (Folkmetal)

22h Katja Moslehner (ex Faun)

Der Termin für 2022 mit dann hoffentlich vollem Programm steht auch schon. Die Party wird am 24. und 25.06.2022 stattfinden!