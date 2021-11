Napalm Death veröffentlichen neuen Videoclip zu „Contagion“

Die britischen Grindcore-Pioniere Napalm Death freuen sich, ihr aktuelles und viel gelobtes Album Throes Of Joy In The Jaws Of Defeatism weiter zu promoten.

Während Napalm Death derzeit im Rahmen der Scumdogs 30th Anniversary Tour mit Gwar und den Labelkollegen EyeHateGod durch Nordamerika touren, veröffentlichen sie nun ein von Marc Nickel und Ljuba Generalova gedrehtes Promovideo zum Track Contagion von Throes Of Joy In The Jaws Of Defeatism.

Seht es euch hier an:

Napalm Death-Frontmann Mark ‚Barney‘ Greenway kommentiert das spezielle Thema, das im Song und Clip behandelt wird, wie folgt:

„Obwohl wir nur hoffen können, in vier Minuten eine Momentaufnahme zu liefern, wollten wir mit dem Contagion-Video versuchen zu illustrieren, wie schwierig es gemacht wurde, etwas so Grundlegendes wie die freie Bewegung als Mensch zu erreichen. Es ist geradezu absurd, dass manche Menschen sich in Lebensgefahr begeben müssen, wenn sie z. B. auf Zügen mitfahren, während andere sich nahtlos und frei bewegen können, ohne einen Gedanken daran zu verschwenden. Wir plädieren für die Abschaffung von Grenzen jeglicher Art. Ergänzend dazu wurde das schweißtreibende Livematerial von Ljuba Generalova in Napalm Death‘ virtueller Zweitheimat Berlin brillant gefilmt, und die Musik, so könnte man sagen, rast wie ein Zug dahin.“

Napalm Death-Bassist Shane Embury, der die Musik und die Texte für Contagion schrieb, fügte wie folgt hinzu:

„Musikalisch ist Contagion auf manisch intensive Live-Moshpit-Action ausgerichtet, aber mit einem zusätzlichen 4AD-Noise-Hommage-Refrain! Da ich viele Freunde in der lateinamerikanischen Gemeinschaft habe, erfuhr und las ich durch einige von ihnen von den gefährlichen Reisen, auf die sich Familien begeben, um die Chance auf ein besseres Leben zu erhalten. Als Elternteil denke ich ständig an die Zukunft meiner Kinder – die Dinge, die wir für selbstverständlich halten, wollte ich lyrisch reflektieren!“

Außerdem haben Napalm Death die nächste Ausgabe ihrer Campaign For Musical Destruction-Tour durch Europa für Februar/März 2022 angekündigt, dieses Mal mit Unterstützung von Doom, Siberian Meatgrinder und Show Me The Body. Hier ist eine vollständige Liste der Daten für diesen Trip:

Napalm Death, Doom, Siberian Meat Grinder, Show Me The Body

Campaign For Musical Destruction Europatour 2022:

03.02.2022 Magdeburg (Deutschland) – Factory

04.02.2022 Wrocław (Polen) – Concert Center A2

05.02.2022 Budapest (Ungarn) – A38

06.02.2022 Wien (Österreich) – Arena

07.02.2022 München (Deutschland) – Backstage

09.02.2022 Manchester (UK) – Club Academy

10.02.2022 Glasgow (UK) – Classic Grand

11.02.2022 Buckley (UK) – The Tivoli

12.02.2022 Birmingham (UK) – Hammerfest

13.02.2022 London (UK) – Electric Ballroom

15.02.2022 Paris (Frankreich) – La Machine Du Moulin Rouge

16.02.2022 Besançon (Frankreich) – La Rodia

17.02.2022 Marseille (Frankreich) – Le Jas Rod

18.02.2022 Biarritz (Frankreich) – Atabal

19.02.2022 Mérignac (Frankreich) – Krakato

22.02.2022 Paderno Dugnano (Italien) – Slaughter Club

23.02.2022 Nürnberg (Deutschland) – Z-Bau

24.02.2022 Brünn (Tschechische Republik) – Sonor

25.02.2022 Leipzig (Deutschland) – Werk 2

26.02.2022 Herford (Deutschland) – X-Herford

27.02.2022 Utrecht (Niederlande) – Tivoli

01.03.2022 Hamburg (Deutschland) – Gruenspan

02.03.2022 Oberhausen (Deutschland) – Turbinenhalle

03.03.2022 Lindau (Deutschland) – Club Vaudeville

04.03.2022 Mannheim (Deutschland) – Alte Feuerwache

05.03.2022 Berlin (Deutschland) – Astra

06.03.2022 Eindhoven (Niederlande) – Dynamo

Napalm Death – Live 2022:

26.06.2022 Clisson (Frankreich) – Hellfest Open Air

16.07.2022 Dortmund (Deutschland) – Tombstoned Fest Open Air

17-20.08.2022 Dinkelsbühl (Deutschland) – Summer Breeze Open Air

09-11.09.2022 Aleksandrów Łódzki (Polen) – Summer Dying Loud

Und viele weitere Shows werden demnächst bekannt gegeben.

Napalm Death‘ aktuelles und viel gelobtes 16. Studioalbum Throes Of Joy In The Jaws Of Defeatism (2020), das erneut mit dem langjährigen Produzenten Russ Russell aufgenommen wurde und mit Artwork von Frode Sylthe versehen ist, stieg bei Veröffentlichung wie folgt in die internationalen Verkaufscharts ein: Deutschland: # 18, Österreich: # 37, Schweiz: # 26, Finnland: # 35, Belgien: # 88, Spanien: # 78, Frankreich: # 120, UK (Rock Charts): # 3 und USA: # 58 Billboard Top Albums.