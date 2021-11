The Halo Effect: Band um ehemalige Mitglieder von In Flames veröffentlicht erste Single und Musikvideo „Shadowminds“

Im Jahr der Corona-Pandemie, als die Welt zum Stillstand gezwungen war, setzten fünf alte Freunde endlich eine alte Idee in die Tat um. Das Ergebnis ist eine brandneue Band, The Halo Effect, die kürzlich einen Vertrag mit Nuclear Blast unterschrieben hat.

Die Mitglieder von The Halo Effect sind nicht nur Meister ihres Fachs, sondern auch Pioniere der Göteborger Melodeath-Szene, die alle irgendwann einmal Mitglieder der Göteborger Ikonen In Flames waren: Die Leadgitarristen Niclas Engelin (Engel) und Jesper Strömblad (Cyhra), Sänger und Texter Mikael Stanne (Dark Tranquillity), Bassist Peter Iwers und Schlagzeuger Daniel Svensson.

Jetzt gibt die Band Metalfans auf der ganzen Welt einen Vorgeschmack auf ihren Sound mit der Debütsingle Shadowminds, zu der es auch ein Musikvideo gibt. Die grüblerische Atmosphäre, die melodischen Riffs und der raue Gesang sind ein perfektes Beispiel dafür, was The Halo Effect ausmacht.

Seht euch das Musikvideo zu Shadowminds hier an:

Die Band kommentiert: „Wir sind unglaublich aufgeregt, diese neue Band mit einem der ersten Songs, die wir zusammen geschrieben haben, vorzustellen. Wir hatten das starke Gefühl, dass dies die richtige Richtung für die Band ist. Die Suche nach Identität, Antrieb und Leidenschaft ist das, worum es in dem Song geht und auch das, worum es in dieser Band geht. Was hat uns dazu getrieben, und welche Hindernisse haben wir überwunden, um uns diesem Lebensstil voll und ganz zu verschreiben? Es geht darum, wie leicht es ist, sich zu verirren, wenn man den Fokus und die Leidenschaft für das, was man tut, verliert. Mit dem Video wollten wir die Leere der Stadt in der Anfangsphase der Pandemie und das, was wir beim Schreiben außerhalb des Studios sahen, vermitteln, aber wir lieben auch die coole dystopische Bildsprache, also haben wir die Stadt noch karger und zerstörter aussehen lassen. Viel Spaß!“

Der ursprüngliche Gedanke hinter The Halo Effect war, zurück zu den Wurzeln zu gehen und den klassischen Göteborg-Sound zu erforschen, und genau das ist der Band gelungen. Ihre neue Interpretation des kultigen Sounds wird Fans des klassischen Melodeath-Sounds sicher gefallen.

The Halo Effect auf Tour mit Amon Amarth und Machine Head: