Napalm Death: Campaign For Musical Destruction Tour 2022

Napalm Death führt diese erfolgreiche und außergewöhnliche Tour nun schon seit 30 Jahren durch die Welt. Die Tour überzeugt immer wieder durch eine bunte Mischung eines kreativen Hochs und extremer Underground-Musik. Sicher, diese Tour war immer eine Garantie für interessante Richtungen, auch Türöffner für neue Formen und Musik-Stile, sie war und ist ohne Zweifel legendär. Es gibt auch keine Metal-Tour, die so lange so erfolgreich da ist und gleichzeitig an dem Konzept Jahrzehnte festhält, immer neue Strömungen und extreme Musik gegen jeden Trend und Boom zu präsentieren.

Mit dem 30-jährigen Jubiläum haben M.A.D. und Napalm Death wieder zu einem interessanten Aufeinandertreffen von Stilen und Formen eingeladen und gleichzeitig den Ur-Kern beibehalten. Natürlich präsentieren Napalm Death (Barney, Shane, Danny und Jon), die längst jede Klassifizierung hinter sich gelassen haben und mit ihrer letzten Veröffentlichung Throes Of Joy In The Jaws Of Defeatism auf Century Media, das auch eindrucksvoll wieder mal alles unterstrich.

Begleitet von der Crust-Punk-Legende Doom – auch aus Birmingham -, die mit der Corrupt Fucking System-Release anknüpften an ihre Kult-Release Police Bastard von 1989. Gefolgt von Siberian Meat Grinder (SMG) aus Moskau, die seit 2011 Metal-Crossover spielen, der aber mit starken Einflüssen aus der Punk/Hardcore-Szene klar ihren Background und Zugehörigkeiten untermauert. Einige Mitglieder sind auch bei Moscow Death Brigade (Hip-Hop/Crossover) aktiv. Andere Mitlieder der Band kommen aus der Graffiti-Szene, was sich unter anderem in Graffiti-lastigen Artwork der Band, zahlreichen Graffiti-Szenen in den Videos und einem sehr stilbetonten Auftreten nach außen zeigt. Die Konzerte werden eröffnet – nein, explodieren durch das Trio Show Me Your Body aus New York City, die mit ihren vielseitigen Strukturen und Einflüssen basierend auf Noise-Musik-Strukturen, von Punk-Core, Sludge-Metal bis zu Hip Hop, uns alle in eine ganz andere Dimension katapultieren werden. Wir treffen uns wieder, wo sie alle am besten sind: auf der Bühne, im Pit und nur wenige Zentimeter von unseren Augäpfeln entfernt…