M.A.D. – Tourbooking: geben weitere neue Konzerte bekannt

Battery

13.06.2025 Torgau, Deutschland – Ain´t Like You Festival

Call The Cops

30.12.2024, Berlin, Deutschland – Trinkteufel

04.01.2025, Innsbruck, Österreich – Livestage

Napalm Death – Campaign For Musical Destruction 2025 mit Crowbar, Brat

05.02.2025 – Köln, Germany – Essigfabrik

06.02.2025 – Utrecht, The Netherlands – Tivoli

07.02.2025 – Leer, Germany – Zollhaus Leer

08.02.2025 – Meisenthal, France – Halle Verrière

09.02.2025 – Stuttgart, Germany – Im Wizemann

11.02.2025 – Hamburg, Germany – Markthalle

12.02.2025 – Malmö, Sweden – Plan B

13.02.2025 – Leipzig, Germany – Felsenkeller

14.02.2025 – Berlin, Germany – Astra Kulturhaus

15.02.2025 – Nürnberg, Germany – Löwensaal

16.02.2025 – Prague, Czech Republic – SaSaZu Club

18.02.2025 – Warsaw, Poland – Progresja

19.02.2025 – Košice, Slovakia – Collosseum Club

20.02.2025 – Budapest, Hungary – Dürer Kert

21.02.2025 – Linz, Austria – Posthof – Zeitkultur am Hafen

22.02.2025 – Padova, Italy – Hall

23.02.2025 – München, Germany – Kulturzentrum Backstage

24.02.2025 – Pratteln, Switzerland – Z7 Konzertfabrik

26.02.2025 – Barcelona, Spain – Apollo

27.02.2025 – Bordeaux, France – Salle des Fêtes Bordeaux Grand Parc

28.02.2025 – Angoulême, France – La Nef

01.03.2025 – Vauréal, France – Le Forum

02.03.2025 – Antwerp, Belgium – Trix

04.03.2025 – Dublin, Ireland – Academy

05.03.2025 – Glasgow, United Kingdom – Clyde Room

06.03.2025 – Newcastle upon Tyne, United Kingdom – Newcastle University

07.03.2025 – London, United Kingdom – Electric Brixton

08.03.2025 – Liverpool, United Kingdom – O2 Academy Liverpool

09.03.2025 – Birmingham, United Kingdom – O2 The Institute

Fistfull Of Teutonic Metal Tour Dates:

13.12.2024 – Hannover, Germany – Béi Chéz Heinz

27.12.2024 – München, Germany – Backstage Kulturzentrum

03.01.2025 – Kassel, Germany – Goldgrube

04.01.2025 – Saarbrücken, Germany – Garage

10.01.2025 – Hamburg, Germany – Monkeys Music Club

11.01.2025 – Malle, Belgium – Klub.K

18.01.2025 – Dresden, Germany – Chemiefabrik

24.01.2025 – Osnabrück, Germany – Bastard Club

25.01.2025 – Annaberg-Buchholz, Germany – Alte Brauerei

King Parrot 2025 Tour Dates:

07.02.2025 – Berlin, Germany – Max-Schmeling Halle

09.02.2025 – Düsseldorf, Germany – Mitsubishi Electric Hall

10.02.2025 – Forest, Belgium – Forest National

12.02.2025 – Casalecchio di Reno, Italy – Unipol Arena

13.02.2025 – Zürich, Switzerland – Hallenstadion

15.02.2025 – Paris, France – Adidas Arena

18.02.2025 – Glasgow, United Kingdom – OVO Hydro

19.02.2025 – Leeds, United Kingdom – First Direct Arena

21.02.2025 – Dublin, Ireland – 3Arena

23.02.2025 – Birmingham, United Kingdom – bp pulse LIVE

25.02.2025 – London, United Kingdom – OVO Arena Wembley

Maid Of Ace 2025 Tour Date:

04.07.2025 – Hünxe, Germany – Ruhrpott Rodeo

Serbian Meat Grinder Tour Dates:

26.10.2024 – Annaberg-Buchholz, Germany – Alte Brauerei

27.10.2024 – Prag, Czech Republic – Rock Café

06.12.2024 – München, Germany – Kulturzentrum Backstage

07.12.2024 – Budapest, Hungary – Instant-Fogas Complex

08.12.2024 – Wien, Austria – Viper Room

09.12.2024 – Ljubljana, Slovenia – Menza pri koritu

11.12.2024 – Zagreb, Croatia – Vintage Industrial Bar

13.12.2024 – Sofia, Bulgaria – Mixtape 5

15.12.2024 – Košice, Slovakia – Collosseum Club

17.12.2024 – Warsaw, Poland – Hydrozagadka

19.12.2024 – Bochum, Germany – Die Trompete

20.12.2024 – Weinheim, Germany – Cafe Central

30.01.2025 – London, United Kingdom – New Cross Inn

Stomper 98 2025 Tour Date:

15.03.2025 – Los Angeles, USA – L.A. Punk Invasion

Street Dogs 2025 Tour Date

29.06.2025 – Tábor, Czech Republic – Mighty Sounds

Svetlanas Tour Dates:

19.10.2024 – Sélestat, France – Festival Rock Your Brain Fest

25.10.2024 – Köln, Germany – Sonic Ballroom

26.10.2024 – Rüsselsheim am Main, Germany – Das Rind

27.10.2024 – Ede, The Netherlands – Astrant

30.10.2024 – Cottbus, Germany – Gladhouse Cottbus

31.10.2024 – Essen, Germany – Don’t Panic Club & Pub

01.11.2024 – Rostock, Germany – Peter-Weiss-Haus e.V.

13.11.2024 – Breda, The Netherlands – Pier15 Skatepark

14.11.2024 – Fontaine-l’Évêque, Belgium – MCP Apache

15.11.2024 – Bressuire, France – Salle Emeraude – Boc’hall

16.11.2024 – Issy-les-Moulineaux, France – Le Reacteur

17.11.2024 – Aarburg, Switzerland – Musigburg

22.05.2025 – Vitoria-Gasteiz, Spain – Polideportivo Mendizorrotza