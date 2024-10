The Halo Effect: enthüllen atemberaubendes Video zum Titeltrack des neuen Albums „March Of The Unheard“

Die schwedischen Melodic-Death-Metal-Aufsteiger The Halo Effect haben das offizielle Musikvideo zu ihrer kraftvollen neuen Single March Of The Unheard veröffentlicht, dem Titelsong ihres mit Spannung erwarteten zweiten Albums, das am 10. Januar 2025 erscheinen wird.

Das visuell atemberaubende Video passt zur Intensität des Songs und verbindet düstere, atmosphärische Bilder mit explosiven Performance-Aufnahmen, die den unverkennbaren Sound der Band zu einem cineastischen Erlebnis machen.

Die Fans warten schon sehnsüchtig auf neues Material von The Halo Effect. Das kommende Album March Of The Unheard verspricht, die künstlerische Weiterentwicklung der Band zu zeigen und gleichzeitig den melodischen Death Metal-Wurzeln treu zu bleiben, die ihre Fans so lieben gelernt haben.

Gitarrist Niclas Engelin kommentiert den Song: „Dieser Song basiert auf dem Melodiethema für das Intro bei all unseren sechsundneunzig Shows. Ich hatte einfach die Idee, das ganze Album mit diesem Thema zu beginnen und einen ganzen Song darum zu bauen. Mikael hat den ganzen Song mit seinem Text auf eine andere Ebene gehoben, der die Notwendigkeit für unsere Gesellschaft verdeutlicht, die Stimmen der Ungehörten – der Machtlosen – zu hören.“ Er fährt fort: „Wir haben alle eine Schwäche für melancholische Melodien in einem Up-Tempo-Beat, und wenn man dann noch ein paar Harmonien hinzufügt, erhält man einen wunderschönen Halo-Song. Die Zusammenarbeit mit der mächtigen Göteborger Marschkapelle Göta Lejon hat uns sowohl im Studio als auch live einfach umgehauen… verdammt, die haben Power!!!“

