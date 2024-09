The Halo Effect: kündigen neues Album „March Of The Unheard“ an und veröffentlichen erste Single „Detonate“

The Halo Effect, die aufstrebenden Stars aus Göteborg, melden sich mit einer neuen Ankündigung zurück – ihr mit Spannung erwartetes zweites Album March Of The Unheard wird am 10. Januar 2025 über Nuclear Blast Records veröffentlicht.

Nach dem massiven Erfolg ihres von der Kritik gefeierten Debüts Days Of The Lost liefert March of the Unheard eine triumphale Fortsetzung des charakteristischen Sounds der Band. Das neue Album ist vollgepackt mit mitreißenden Melodien und elektrisierender Energie und verspricht, die Erwartungen der Fans zu übertreffen.

Die erste Single des Albums, Detonate, ist eine beschwingte Hymne, die melodische Hooks mit unerbittlicher Energie verbindet. Begleitet von einem aufregenden Musikvideo, bereitet Detonate die Bühne für eine weitere bahnbrechende Veröffentlichung, die eine starke Botschaft für die Unerhörten enthält: „Break the chains of this deadlock, before we detonate!“

Gitarrenzauberer und Hauptsongwriter Niclas Engelin kommentiert: „Damn, time flies fast when you have so much fun touring, playing festivals, and creating new magic. Are we hitting album no. 2 already? Still running high from the energy from Days Of The Lost, and it’s been a blast!“

Er fährt fort: „We just can’t wait for you all to hear our new magic and I think you might like what you are about to hear! Detonate , our first single from our new album March Of The Unheard , is an upbeat straight in the face song with all the melodies that you just can’t be without! Obey The Riff!“

Video zu Detonate hier ansehen:

Detonate auf allen Plattformen anhören: https://thehaloeffect.bfan.link/dsg

March Of The Unheard vorbestellen: https://thehaloeffect.bfan.link/motulp

March Of The Unheard – Tracklist:

1. Conspire To Deceive

2. Detonate

3. Our Channel To The Darkness

4. Cruel Perception

5. What We Become

6. This Curse Of Silence

7. March Of The Unheard

8. Forever Astray

9. Between Directions

10. A Death That Becomes Us

11. The Burning Point

12. Coda

Bonustracks:

* Not Yet Broken

**Path Of Fierce Resistance

** The Defiant One

**Become Surrender

(Vollansicht im Time For Metal Release-Kalender hier)

March Of The Unheard ist in folgenden Formaten erhältlich:

– CD Jewel Case

– CD Digi, inkl. 3 Bonustracks, 24-seitiges Booklet, UV-Spot-Lack & Pergamentpapier **

– 1 LP Crystal Clear (Einzelhandel)

– 1 LP Curacao/Ozeanblau/White Splatter (NB-Shop)

– 1 LP Curacao (Band-Shop)

– 1 LP Gelb (Schweden Rock) + 1 Bonus Track *

– 1 LP Hellgrün (Nordics)

*alle Vinyls mit 24-seitigem Booklet, UV-Spot-Lackierung und Pergamentpapier

Kurz nach der Veröffentlichung des Albums wird die Band ihre allererste Headline-Tour in Europa antreten. Industrial-Outfit und Label-Kollegen Pain werden auf dieser Tour als Special Guest dabei sein und um dieses großartige Paket abzurunden, werden die Melo-Death-Shootingstars aus Finnland, Bloodred Hourglass, als Support dabei sein.

Halos Over Europe 2025

Special Guest: Pain

Support: Bloodred Hourglas

16.01. DK Copenhagen – Amager Bio

17.01. DE Hamburg – Markthalle

18.01. DE Cologne – Essigfabrik

19.01. NL Haarlem – Patronaat

21.01. UK Bristol – The Fleece

22.01. UK Glasgow – Slay

23.01. UK Wolverhampton – KK´s Steel Mill

24.01. UK Manchester – Manchester Club Academy

25.01. UK London – Electric Ballroom

26.01. BE Antwerp – Trix

28.01. FR Paris – Bataclan

29.01. DE Frankfurt – Batschkapp

31.01. DE Stuttgart – LKA Longhorn

01.02. DE Munich – Backstage

02.02. CH Solothurn – Kulturfabrik Kofmehl

04.02. DE Berlin – Kulturbrauerei Kesselhaus

05.02. DE Leipzig – Hellraiser

06.02. AT Vienna – Arena Wien

07.02. HU Budapest – Barba Negra Blue Stage

08.02. CZ Brno – Sono Centrum

09.02. PL Warsaw – Progresja

ohne Pain & Bloodred Hourglas

11.02. FI Helsinki – Tavastia

12.02. FI Tampere – Tavara Asema

14.02. SE Stockholm – Fallan

15.02. SE Gothenburg – Gothenburg Studios

Tickets: www.thehaloeffect.band

The Halo Effect sind:

Niclas Engelin | Gitarre

Jesper Strömblad | Gitarre

Mikael Stanne | Gesang

Peter Iwers | Bass

Daniel Svensson | Schlagzeug

The Halo Effect online:

https://www.facebook.com/thehaloeffectse

https://www.instagram.com/thehaloeffectse/