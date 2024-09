Interview mit Simon und Gregor von Tommy And The Teleboys

Artist: Tommy And The Teleboys

Herkunft: Deutschland

Genre: Psychedelic Fuzz Rock, Garage Rock

Label: Noisolution

Link: https://www.facebook.com/TommyandtheTeleboys/

Bandmitglieder:

Gitarre – Fabian

Bass – Gregor

Gitarre, Gesang – Simon

Schlagzeug – Tommy

Wild, verspielt und völlig losgelöst katapultierten sich Tommy und seine Teleboys Ende August mit ihrem Debüt Gods. Used. In Great Condition in die Welt des Rocks.

Nachdem ich zum Debüt bereits ein Review machen durfte (hier), hatte ich nun die Möglichkeit, mit Sänger/Gitarrist Simon und Bassist Gregor ein Interview zu machen.

Time For Metal / Juergen Simon

Hallo, schön mit euch ein Interview machen zu können. Wie kommt man auf so einen Bandnamen? Irgendwie liegt bei mir immer die Versuchung nahe, Tommy And The Teletubbys zu sagen. ☺

Tommy And The Teleboys / Simon

Da bist du nicht der Erste!

Tommy And The Teleboys / Gregor

In die Falle sind wir mit dem Namen aber auch sehenden Auges gerannt.

Time For Metal / Juergen Simon

Was für ein Bild von der Band dann bei mir im Kopf ist, dürfte euch bei Tommy And The Teletubbies aber klar sein.

Tommy And The Teleboys / Simon

Gibt sicher schlimmere Bilder als hüpfende bunte Aliens, die eklige Kekse essen und staubsaugen.

Time For Metal / Juergen Simon

Aber mal Spaß beiseite, mir war bei den Teleboys schon klar, dass das eine Kurzform für Telecaster spielende Saitenmänner ist. Wieso hat Tommy seinen Namen beibehalten? Da hätte man ja auch Zildjian And The Teleboys oder Tama And The Teleboys usw. draus machen können. Was für eine Schlagzeugmarke spielt eigentlich Tommy?

Tommy And The Teleboys / Gregor

Tom spielt neuerdings ein ziemlich sickes Plexiglas Schlagzeug von Pearl (?!) … jetzt klingen die Drums noch schöner nach Plastik. Und El Jeffe Tom ist halt der beste Musiker in der Band. Der übt nie und kann trotzdem immer alles …

Time For Metal / Juergen Simon

Wann habt ihr euch als Band so zusammengefunden? Wie seid ihr zusammengekommen? Sind Erfahrungen aus anderen Bands bei den einzelnen Teleboys vorhanden?

Tommy And The Teleboys / Simon

Ich glaube, wir hatten alle Vorerfahrungen in Schüler(cover)bands und als Straßenmusiker, aber richtig ernst haben wir erst in dieser Formation gemacht. Zusammengefunden haben wir uns dann 2021, als Gregor zu uns stieß. Vorher hatten wir mit wechselnden Bassisten zu kämpfen und noch eine andere Musikrichtung gefahren.

Tommy And The Teleboys / Gregor

Ergänzend dazu kann man sagen, dass uns eine lahme Facebook-Anzeige zusammengebracht hat … was der Beginn einer wunderbaren Lovestory war. Unter alten Namen waren wir eher noch mit Stoner / Heavy Blues unterwegs. Mit dem Namenswechsel ging dann auch der Richtungswechsel in eher hektische musikalische Gefilde einher.

Time For Metal / Juergen Simon

Ende August dann das Debüt eures genialen Albums Gods. Used. In Great Condition über das Label Noisolution. Wie ist Arne (Labelchef und Promo-Pitbull) eigentlich an euch gekommen? Habt ihr ihm was geschickt, ist er beim Gassigang auf euch gestoßen, oder wie ist das abgelaufen?

Tommy And The Teleboys / Gregor

Eigentlich ganz unspektakulär: Wir haben im Frühjahr, als unser Album fertig gemixt und gemastert war, ein paar Labels angeschrieben und Arne hat sich sofort zurückgemeldet. Wir hatten dann ein paar sehr schöne Telefonate, Zoom-Calls und persönliche Treffen (ich wohne passenderweise nur ein paar Straßen vom Kreuzberger Noisolution-Büro entfernt) und dann war die Sache auch schon perfekt. Match made in Heaven!

Time For Metal / Juergen Simon

Als Arne mich wegen eines Reviews gefragt hat, habe ich ihm direkt gesagt „Gib Mir“ und habe es nicht bereut. Ich glaube, Noisolution hat mit euch einen echten Glücksgriff gemacht, denn ihr passt richtig gut in das Rooster des Labels. Umgekehrt denke ich, dass ihr auch mit dem Label umgekehrt einen Glücksgriff gemacht habt. Wie seht ihr das?

Tommy And The Teleboys / Simon

Ich glaube, besser hätte es nicht laufen können, Arne und Max sind einfach top 🙂 Wir sind auf jeden Fall sehr glücklich bisher! Liebe geht raus <3 Und auch, wie bereits erwähnt, ist es musikalisch ein Glücksgriff. Viele coole Bands beim Arne. Und Gregor wohnt ja quasi nebenan, also ist es ein bisschen das lokale Label von nebenan.

Time For Metal / Juergen Simon

Habt ihr mit dem Albumtitel Gods. Used. In Great Condition eine Botschaft an eure Hörer? Woher kommt der Albumtitel?

Tommy And The Teleboys / Simon

Da muss man etwas weiter ausholen. Wir haben uns während des Schreibprozesses gedacht, dass es cool wäre, eine Art Konzeptalbum (zumindest inhaltlich) zu entwerfen. So sind nun alle Texte miteinander verwoben und zeichnen unser Televerse. Inhaltlich stehen sich dabei zwei verschiedene Parteien gegenüber: Die Jesus Crowd (konservative radikale Bibelwerfer), und die Partei um Jeff Bezos (also die Sklaven eines reichen, nervigen, selbstverliebten Milliardärs). Dazwischen finden viele Geschichten statt, die in den einzelnen Songs verpackt sind. Unter anderem z.B. auch Sarevokk (ein Halbgott). Somit gibt es im Televerse einige gottähnliche Typen, die aber alle recht abgehalftert und nicht besonders anbetenswert sind. Daher der Kleinanzeigen-Titel in der Hoffnung, diese billig loszuwerden. Vielleicht ist auch eine Botschaft darin enthalten, weiß ich selbst nicht. Bibelfest ist auf jeden Fall niemand von uns.

Time For Metal / Juergen Simon

Gib Mir ist der einzige Song auf Gods. Used. In Great Condition in deutscher Sprache. Hat das einen besonderen Hintergrund. Man hätte ja das Ding auch einfach Give Me nennen und in englischer Sprache singen können. Oder wäre das bei diesem Song nicht kompatibel gewesen.

Tommy And The Teleboys / Simon

Wäre sicher auch gegangen. Ganz deutsch ist der Song ja auch nicht, aber als mir die Idee für den Chorus beim rumklimpern kam, sind mir die ganze Zeit die beiden Worte auf Deutsch durch den Kopf geschwirrt. Abgeneigt sind wir unserer Muttersprache da auf jeden Fall auch nicht. Wird sicher nicht der letzte Song auf Deutsch gewesen sein.

Tommy And The Teleboys / Gregor

Tatsächlich haben wir aktuell ein paar weitere deutsche Songs in der Mache.

Time For Metal / Juergen Simon

Zu Gods. Used. In Great Condition gibt es passend bei euch eine Jesus Crowd als zweiten Song. Wie sieht es mit eurer Crowd aus, ist die nach Veröffentlichung des Albums ständig am Wachsen?

Tommy And The Teleboys / Simon

Ich weiß nicht recht, wie man das bemisst, aber wenn man zumindest die Instagram– und Spotifywerte und so weiter mit vergangenen Zeiten vergleicht, dann auf jeden Fall!

Tommy And The Teleboys / Gregor

Aber natürlich auch auf den Konzerten macht sich das bemerkbar. Das ist natürlich das Allerbeste. Kommt am besten alle mal rum!

Time For Metal / Juergen Simon

Nochmals muss ich Gib Mir ansprechen. Gib Mir gibt euch eine totale Unbeschwertheit. Nicht nur der Song, das ganze Album hört sich noch einer vollkommenen Unbeschwertheit/Unbekümmertheit an, losgelöst von irgendwelchen Zwängen. War/ist das so, oder verbirgt sich hinter diesem Eindruck etwas anderes?

Tommy And The Teleboys / Simon

Da hast du auf jeden Fall völlig recht! Wir saßen zumindest nicht im Proberaum und haben uns gedacht, der Song ist zu lang, der Song passt nicht zu dem, oder, oder, oder … Wir hatten die Songs über einen längeren Zeitraum entworfen und dass es nun ein in sich stimmiges Album geworden ist, hat sich dann recht organisch ergeben. Wir haben uns von anderen Songs und Sounds, egal welchen Genres, inspirieren lassen und dann damit einen irgendwie einen neuen Song entworfen. Ob er zu unserem restlichen Material passt, war uns auf jeden Fall erst mal egal. Und ich glaub, auch live haben wir eine gewisse Unbeschwertheit, die wir (hoffentlich) auch auf unser Publikum transferieren. Ich sag mir immer vorher, wenn es schiefgeht, ist es auch egal. Ich vergesse auch, um ehrlich zu sein, immer den Text unseres letzten Livesongs. Aber wenn man zu hart mit sich ins Gericht geht, steht man dann nur verkrampft auf der Bühne und versucht, sauber zu spielen. Wenn wir es verkacken, merken es eh meist nur wir selbst.

Time For Metal / Juergen Simon

„Wild, verspielt und völlig losgelöst katapultiert man sich in eine Welt des Rocks, in der es kracht und ballert“, so habe ich unter anderem in meinem Review zum Album geschrieben. Habt ihr das Gefühl, dass ihr in der Welt des Rocks (wie immer die auch aussieht) angekommen seid? Wie fühlt ihr euch in dieser Welt?

Tommy And The Teleboys / Simon

Ich weiß noch nicht, ob wir in der Welt des Rocks angekommen sind. Gibt es die überhaupt noch in Zeiten von so vielen Subgenres? Rockabilly und Metalcore sind ja auch irgendwie Rock und da fühlen wir uns nun nicht so sehr zu Hause. Am ehesten sind wir sicher (auch durch Noisolution) momentan ein bisschen in der Welt des Psych/Stoner Bereiches angekommen und da gefällt es uns sehr gut. Aber da wollen wir uns auch gar nicht so dringend auf eine bestimmte Szene festlegen.

Time For Metal / Juergen Simon

Die neun Songs sind ein wilder und crazy Stilmix. Begriffe wie Psychedelic Fuzz Rock und Garage Rock sind gefallen. Ich denke, es ist aber noch einiges mehr. Wie würdet ihr euren Stil charakterisieren? Schubladen sind ja schließlich dafür da, um sie zu befüllen.

Tommy And The Teleboys / Simon

Natürlich als den legendären Psychedelic Death Boogie. Das Genre hat Gregor irgendwann mal für uns erfunden. Man weiß ungefähr, was es sein könnte, legt sich aber nicht genau fest. So wie wir. Es gibt quasi viele Schubladen mit ein bisschen Füllung.

Tommy And The Teleboys / Gregor

Am Ende des Tages machen wir wohl im weitesten Sinne eine Mischung aus Psychedelic Garage Rock und Post-Punk mit ’ner Prise Noise. Aber wie gesagt, das Gute an diesen Genres ist ja, dass die relativ offen für allerlei Albernheiten und Experimente sind.

Time For Metal / Juergen Simon

Es stehen demnächst einige Livetermine an. Wie ist es für euch, die Songs live zu spielen? Kann man euch im nächsten Jahr evtl. auf einigen Festivals erleben?

Tommy And The Teleboys / Simon

Um die Songs live zu spielen, machen wir das Ganze ja hauptsächlich. Das ist natürlich das Beste! Wobei ganz stimmt das nicht, da wir zwei Songs auf dem Album haben, die wir gar nicht live spielen werden, Studioarbeit macht ja auch Spaß.

Und bislang gibt es noch nichts Konkretes an Festivals, da das Booking gerade erst beginnt. Aber wir hoffen auf einen gut gefüllten Festivalsommer. Ansonsten gibt es noch ein paar Livetermine dieses Jahr und eine kleine Tour Anfang nächsten Jahres. Findet ihr auf unserer Website, auf Noisolution.de und bei Amadis-Booking.

Time For Metal / Juergen Simon

Nach dem Album ist bekannterweise vor dem Album. Habt ihr ggf. mehr Material, welches seinen Weg auf eine Scheibe finden wird, oder lasst ihr jetzt einfach mal alles auf euch zukommen?

Tommy And The Teleboys / Gregor

Tatsächlich sind wir gerade auf gutem Wege, die Songs fürs zweite Album fertigzustellen. Wenn alles gut läuft, nehmen wir da bis Ende des Jahres noch etwas auf. Bloß nicht zu viel Zeit gehen lassen 🙂

Time For Metal / Juergen Simon

Am Ende meines Interviews habt ihr nun die Möglichkeit, noch etwas anzusprechen, was hier noch nicht gesagt wurde und ihr unbedingt loswerden möchtet. Ihr könnt natürlich Opa und Oma grüßen, oder auch was zum Wind, Wetter und Schafsleben im Allgemeinen von euch geben. Herzlichen Dank, dass ihr euch für das Interview Zeit gelassen habt.

Tommy And The Teleboys / Simon

Ziemliche Standardmeinung, aber H0 ist das beste Modellbahnformat. Wer das anders sieht, ist im Leben falsch abgebogen. Der Erfolg spricht manchmal eben doch für sich.