Tommy And The Teleboys – Gods. Used. In Great Condition

Artist: Tommy And The Teleboys

Herkunft: Deutschland

Album: Gods. Used. In Great Condition

Genre: Psychedelic Fuzz Rock, Garage Rock

Spiellänge: 44:05 Minuten

Release: 30.08.2024

Label: Noisolution

Link: https://www.facebook.com/TommyandtheTeleboys/

Bandmitglieder:

Gitarre – Fabian

Bass – Gregor

Gitarre, Gesang – Simon

Schlagzeug – Tommy

Tracklist:

Gib Mir Jesus Crowd Together Forever Loverboy Jeffrey 3000 Seninle Sarevokk Beach 23 Night At The Junkyard

Da fragt mich doch mein Berliner Promo-Pitbull: „Willst das Debüt von Tommy And The Teleboys haben?“ Ich: „Gib Mir!“ 😀 Spaß beiseite, Gib Mir ist der erste Song auf dem Debüt Gods. Used. In Great Condition der Band Tommy And The Teleboys, die irgendwo aus der Gegend zwischen Halle und Berlin stammt und den Weg bis zum Berliner Kultlabel Noisolution gefunden hat. Tommy ist der Schlagzeuger und die Gitarristen sind The Teleboys. Noisolution bringt das Debüt Gods. Used. In Great Condition am 30.08.2024 in zwei Vinylvarianten und auf CD heraus. Die Limited 2-Color Vinyl LP enthält zusätzlich ein Textblatt und sieht megageil aus. Da könnte ich mir vorstellen, dass sie schnell weg ist. Also im Noisolution Shop vorbestellen und sagen: „Gib Mir“ bevor sie weg ist, kann ich da nur anraten.

Der Opener Gib Mir ist in deutscher Sprache und damit die Ausnahme auf dem vorliegenden Album. Gib Mir wurde bereits im Juni als Vorab-Single über YouTube und alle bekannten Streamingportale veröffentlicht. Ein Song voller Dynamik und zugleich ein „fieser Ohrwurm“, wie das Label bei der Veröffentlichung bereits anmerkte und ich ihn nun nicht mehr aus dem Kopf bekomme. Wenn Götter gebraucht und im tollen Zustand sind, dann gehört auch eine Jesus Crowd dazu. Da Religionen allerdings irre sind, ist Jesus Crowd natürlich ziemlich irre und Tommy And The Teleboys werden zu Tommy And The Teletubbys und hüpfen aufgeregt herum.

Mein Gott, ich bin bei dem „kranken Scheiß“ der Jungs schon jetzt ganz fertig. Fuck, was kommt denn jetzt mit Together Forever? Fuzz New Wave Indie Garage Noise, der auf Speed ist? Keine Ahnung was, allerdings schön schräg und geil. Da werde ich ja direkt zu einem Loverboy der Band, aber das ist wohl schon Jeffrey 3000, denn der dreht ja völlig am Rad.

Völlig unerwartet kommt dann ein gewaltig schwerer, sogar doomiger Song wie Seninle mit einem Touch orientalischem Sound. Wenn jetzt jemand sagen würde, dass Tommy und seine Teleboys völlig irre sind, dem würde ich mit dem türkischen Wort Seninle vollkommen zustimmen!

Sarevokk ist die zweite Singleauskopplung des Albums. Ein wildes Durcheinander an Psychedelic Garage Rock Fuzz, Krautrock und Electronica wird ausprobiert. Wild, groovy und tanzbar bis zum Kollaps. Wie mit einem Echolot wird der psychedelische Song Beach 23 eingeleitet. Er wird mal ein wenig funky und bleibt trotzdem recht entspannt. Nach diesem entspannten Tag am Beach 23 bleibt nur noch eine Feier am Lagerfeuer mit Freunden in der darauffolgenden The Night At The Junkyard, um weiterzufeiern.

Tommy And The Teleboys sind demnächst auch live unterwegs, ihr solltet euch die Shows nicht entgehen lassen:

31.08.2024 DE – Berlin – Urban Spree RecRel.Party w/ Isoscope & Go Mahhh

13.09.2024 DE – Ingolstadt – Neue Welt

14.09.2024 DE – Darmstadt – Sumpf

05.10.2024 DE – Halle – Telefest – tbc

09.11.2024 DE – Husum – Speicher (+The Pighounds & Keele)

16.11.2024 DE – Erfurt – Klanggerüst

13.01.2025 DE – Bamberg – Live Club

14.01.2025 DE – Weimar – C-Keller

25.02.2025 DE – Hannover – Cafe Glocksee