Gutter Bones: veröffentlichen Artwork und Tracklist der neuen EP

Es gibt Neuigkeiten von der hessischen Hardrock-Formation Gutter Bones. Die Aufnahmen zur neuen EP sind abgeschlossen. Tales From The Bones nennt sich das gute Stück, welches insgesamt vier Tracks enthält. Im Herbst, genauer gesagt am 22.11.2024, wird das neue Werk veröffentlicht. Einen Tag später werden Gutter Bones die Songs übrigens auch Live vorstellen. Zusammen mit All-Inn wird der Release im Carroll’s Pub in Wetzlar gefeiert.

Heute präsentieren Gutter Bones das Artwork von Tales From The Bones sowie die Tracklist.

Tales From The Bones Tracklist:

1. Amun Re

2. Name Of The Game

3. Our Last Days

4. Demon

Die 4-köpfige Band um Frontmann und Bassist Alex zelebriert zeitlose Rocksongs, die sowohl über einen gehörigen Headbanger-Faktor als auch über einen starken Ohrwurm-Charakter verfügen.

Die Geschichte von Gutter Bones beginnt 2018. Die ersten Songs werden im Studio von Chris Schröder aufgenommen und für die Nachwelt digital konserviert. Zwar hat die Coronapandemie auch diese Band ein wenig ausgebremst, doch 2022 gelingt der Neustart, bei dem man in den Gießener Cocobolo Studios vier neue Videoclips produziert. Stilistisch schlägt die Band dabei eine deutlich härtere Gangart ein und fügt den bluesigen Grundelementen eine gewaltige Hardrock-Schlagseite hinzu. 2024 findet sich die Band erneut in dem Studio ein, um die 4-Track EP Tales From The Bones einzuspielen. Veröffentlichungsdatum ist der 22.11.2024.

Gutter Bones:

Alex – Bass & Vocals

Sascha – Guitar & Backings

Jack – Guitar & Backings

Martin – Drums

