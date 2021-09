Omnium Gatherum: veröffentlichen erste Single „Paragon“ und kündigen neues Album „Origin“ an

Die finnischen Melo-Deather Omnium Gatherum präsentieren ihre neue Single Paragon und kündigen ihr neues Album Origin an, das am 5. November 2021 weltweit über Century Media Records erscheinen wird.

Seht euch das Video zu Paragon hier an:

Jukka Pelkonen erklärt: „Im Grunde geht es bei Paragon darum, Hindernisse und schwierige Situationen zu überwinden. Alles, was sich uns in den Weg stellt, kann intensiv und bösartig sein, aber es wird den Diamanten der Entschlossenheit, der Paragon ist, nicht zerbrechen!“

Markus Vanhala fährt fort: „… das führt uns zu den fast vergangenen Zeiten der Band. Nicht nur ein Virus, sondern auch merkwürdige Besetzungswechsel machten unser letztes Jahr wirklich schwierig. Aber finnische Beharrlichkeit bedeutet, dass man harte Zeiten und Krisen als Herausforderung annimmt, sie überwindet und sich selbst weiter verbessert. Hier sind wir also, stärker denn je, wieder auf Kurs! Deshalb gibt es in diesem Video ein Minimum an finnischer Melancholie und Dunkelheit, aber ein Maximum an Großartigkeit und guter Laune. Never surrender!“

Origin wird als Ltd. CD Digipak, Gatefold LP und als digitales Album erhältlich sein.

Omnium Gatherum live:

26.11. Leipzig – Hellraiser

27.11. Salzburg – Rockhouse

28.11. Wien – Szene

30.11. Köln – Essigfabrik

01.12. Utrecht – De Helling

03.12. Paris – La Machine Du Moulin Rouge

04.12. Seyssinet Pariset – Ilyade

05.12. Straßburg – La Laiterie

02.12. Nijmegen – Doornroosje

06.12. Nürnberg – Hirsch

07.12. Prag – Futurum

08.12. Berlin – Metropol

10.12. Stockholm – Klubben

11.12. Oslo – Vulkan

12.12. Göteborg – Pustervik

13.12. Kopenhagen – Pumpehuset

14.12. Hamburg – Grünspan

15.12. Aschaffenburg – Colos-Saal

16.12. München – Backstage Werk

17.12. Mannheim – MS Connexion

18.12. Pratteln – Z7

19.12. Stuttgart – Im Wizemann

20.12. Bremen – Tivoli

Omnium Gatherum sind:

Jukka Pelkonen – Gesang

Markus Vanhala – Gitarre und Gesang

Aapo Koivisto – Keyboards

Mikko Kivistö – Bass und Gesang

Übersicht zum kommenden Album Origin: