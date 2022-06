Primal Fear: enthüllen ‚Running In The Dust‘-Lyricvideo

Das deutsche Metal-Kommando Primal Fear begeht dieses Jahr sein 25-jähriges Bandjubiläum. Grund genug für die Truppe, ihr kultiges selbst betiteltes Debütalbum (1998) in remasterter Form (Jacob Hansen; Hansen Studios, Dänemark) als Deluxe-Edition, inkl. dreier Bonustracks, wiederzuveröffentlichen. Doch ehe jene am 15. Juli 2022 via Atomic Fire erscheinen wird, präsentieren Primal Fear eine neue digitale Single daraus. Schaut euch das Lyricvideo zu Running In The Dust, einmal mehr ein Werk von Gabriel Management, hier auf YouTube an:

Primal Fear live:

20.08. DE Dinkelsbühl – Summer Breeze Open Air

19.11. DE Weissenhäusser Strand/Ostsee – Metal Hammer Paradise

