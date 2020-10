Strydegor – Isolacracy

Artist: Strydegor

Herkunft: Schwerin, Deutschland

Album: Isolacracy

Spiellänge: 46:48 Minuten

Genre: Melodic Death Metal, Modern Metal

Release: 13.11.2020

Label: MDD Records

Bandmitglieder:

Gesang und Gitarre – Florian Kunde

Gitarre – Daniel Hauschild

Bassgitarre – Martin Schmidt

Schlagzeug – Immanuel Promnitz

Tracklist:

Beware The Beast Man Innocence Corroded Lucid Stars And Strife World In Your Hands Into The Unknown Escape Enemy:Inside As April Slowly Fades Oceans Still Alive

Bereits seit 2005 (zunächst als The Alphes, 2007 Umbenennung in Strydegor) existieren die Schweriner Schwermetaller. Die Anfänge waren im Viking Metal zu finden und mit einigen Änderungen der Bandbesetzung änderte sich auch der Musikstil hin zum Melodic Death. Kurz nach der Veröffentlichung vom ersten Langeisen Back On Ancient Traces überschattete der tödliche Verkehrsunfall von Gitarrist Slava Giebel (R.I.P.) das Release. Zwei weitere Scheiben mit In The Shadow Of Remembrance (2012) und Enraged (2014) wurden noch auf den Markt geworfen. Von der ursprünglichen Besetzung bzw. den Musikern, welche die bisherigen Werke einspielten, ist nur noch der Sänger und Gitarrist Florian Kunde geblieben. So hat sich quasi eine neue Band unter altem Namen gefunden für die Produktion von Isolacracy. Der Albumtitel bedeutet die Isolierung einer Gruppe von Lebewesen, welche von einer anderen, vergleichbaren Gruppe abweicht.

Nach dem zweiminütigen Intro mit Donnergrollen geht es fließend in Innocence Corroded über. Druckvoll, anfänglich mehr als reiner Death, bietet der Refrain den Melodiebogen mit Klargesang. Der Klargesang nimmt dem Teil leider ein wenig die Power, ansonsten nette Nummer. Lucid geht den melodischen Schritt weiter, der Klargesang nimmt zu und gibt dem Ganzen einen modernen Touch. Mit recht dunkler Atmosphäre kommt Stars And Strife um die Ecke, die gutturalen Gesangspassagen überzeugen voll und ganz, die Gitarren werden auch kurzzeitig mal angeschwärzt nur der Klargesang kommt bei nach wie vor nicht so gut an. World In Your Hands knüpft an klassischen Göteborg Metal an, die cleanen Vocals werden mit druckvollem Gitarrenspiel unterstützt und für mich ist das der bisher stärkste Song. Into The Unknown ist ein Interlude über 70 Sekunden für Escape. Typischer melodischer Modern Metal mit dem Wechsel zwischen klarem und gutturalem Gesang dröhnt aus den Boxen und trifft nur bedingt meinen Geschmacksnerv. Enemy:Inside beendet das moderne Intermezzo, starke Arbeit der Saitenfraktion und kräftiges Knurren eingebettet in ordentlich Tempo – sicher mehr Death als Melo Death aber ich finde es stark, davon könnte es gerne mehr sein. Florian knurrt gleich weiter bei As April Slowly Fades, allerdings mixen sich die cleanen Vocals dazu und treffen so nicht ganz meinen Geschmacksnerv. Es geht abwechslungsreich zur Sache, die Saitenarbeiter dürfen sich auch mal etwas austoben und bis auf einen Teil des Gesangspart insgesamt ein cooles Teil. Oceans kommt mir zu simpel und modern rüber, hier mal eine akustische Passage, dort eine nette Melodie – da haben die Herren bessere Sachen im Angebot. Der leicht angeschwärzte Part in Richtung Ende punktet bei mir noch am stärksten. Mit Still Alive geht das Werk zu Ende, es gibt noch mal melodisches Futter mit primär cleanen Vocals, die – ich wiederhole mich – mich auch jetzt nicht aus meinem Bürostuhl beamen.