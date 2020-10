The Obsession – Incarnate

Artist: The Obsession

Herkunft: USA

Album: Incarnate

Spiellänge: 76:34 Minuten

Genre: Doom Metal

Release: 24.10.2020

Label: Blues Funeral Recordings

Link: www.facebook.com/TheObsessedOfficial

Bandmitglieder:

Gesang, Gitarre – Scott „Wino“ Weinrich

Bass – Scott Reeder

Bass – Guy Pinhas

Schlagzeug – Greg Rogers

Bass – Mark Laue

Schlagzeug, Hintergrundgesang – Dale Crover

Schlagzeug – Ed Gulli

Tracklist:

01. Yen Sleep

02. Concrete Cancer

03. Peckerwood Stomp

04. Inside Looking Out

05. Mental Kingdom

06. Sodden Jackal

07. Iron & Stone

08. Indestroy

09. Mourning

10. Spirit Caravan

11. Skybone

12. On The Hunt

13. No Blame

14. Neatz Brigade

15. Hiding Mask

16. Streetside

17. Climate Of Despair

18. Decimation

19. Fears Machine

20. Field Of Hours

Die Compilation Incarnate von The Obsession war lange Zeit vergriffen. Nun erscheint im Rahmen des Record Store Day 2020 am 24.10.2020 eine neue (gemasterte) Version.

Incarnate wird als Doppel-CD und als Vinyl in den Varianten Black/Red Marble Vinyl (USA/Canada), Solid Sun Yellow Vinyl (Germany/Austria/Switzerland) und Pure White Vinyl (UK/Sweden) über Blues Funeral Records erhältlich sein.

Dieses Jahr gilt es, das 40-jährige Bandjubiläum einer Doom Metal Legende zu feiern! Ja, da gab/gibt es noch neben den kommerziell erfolgreichen Black Sabbath ein paar andere Legenden. Eine davon sind natürlich The Obsession mit ihrem Frontmann Scott „Wino“ Weinrich. Scott „Wino“ Weinrich dürfte ja auch noch vielen durch sein Mitwirken bei Saint Vitus und Spirit Caravan bekannt sein.

The Obssesion haben eine lange und bewegte Geschichte und eine Menge an Line-Up-Wechseln und Splits. Seit 2016 sind The Obsessed wieder unterwegs. Ich sollte die Band eigentlich letztes Jahr im Sommer live sehen, da kam es jedoch nicht zu, denn die Europatour kam nicht zustande. Dies lag wohl an Einreisebeschränkungen, die in der Person von Scott „Wino“ Weinrich lagen. Sehr schade, ihm selbst persönlich bin ich allerdings noch im Mai 2020 auf dem Desertfest in Berlin begegnet. Dort war er solomäßig unterwegs.

Bei The Incarnate handelt es sich um eine Compilation, welche bereits 1999 bei Southern Lords Recording erschien. Diese Zusammenstellung besteht aus Tracks, die aus einer Reihe seltener und unveröffentlichter Quellen stammen. So sind auf dieser Zusammenstellung Demos, Cover, B-Seiten und alternativen Versionen aus den Bandarchiven zu finden. Explizit hervorheben möchte ich an dieser Stelle die Coverversionen von On The Hunt (Lynyrd Skynyrd) und Inside Looking Out (Eric Burdon / The Animals, später ein Hit von Grand Funk Railroad). The Obsessed hatten sich bereits 1995 aufgelöst, weitere Re-Unions gab es 2011 und 2016. So enthält diese Zusammenstellung auch einige Tracks, die eigentlich auf dem nächsten (vierten Album) erscheinen sollten. Dieses vierte Album sollte dann unter dem Titel Sacred tatsächlich erst 2017 veröffentlicht werden.

Incarnate ist somit eine Fundgrube für eingefleischte Fans einer Band, die aus meiner Sicht (zumindest in kommerzieller Hinsicht) total unterbewertet ist. Im Vergleich zur lange vergriffenen Originalausgabe ist diese Version um fünf Songs erweitert (Vinyl um sechs Songs).

Zudem zeigt sich auf Incarnate, dass die Band es verstand, andere Einflüsse in ihre Art des Dooms einbringen zu können. Hier erinnere ich an das gnadenlos gute Eric Burdon / The Animals Cover Inside Looking Out.

Die Soundqualität ist, trotz der Neubearbeitung bei dem einen oder anderen Song, nicht unbedingt auf dem heutigen Stand, was sicherlich auch den Aufnahmedaten geschuldet ist. Hier möchte ich dann doch noch einen weiteren Eric Burdon / The Animals Song mit When We Were Young zitieren, denn damals war auch aufnahmetechnisch einiges anders!