The Warning: veröffentlichen Musikvideo zu „Burnout“

Das Schwesterntrio The Warning aus Monterrey, Mexiko, ist auf dem Weg zum großen Durchbruch – doch das kann bisweilen ganz schön auslaugen. Im Musikvideo zur aktuellen Single Burnout suchen Daniela, Paulina und Alejandra Villareal daher nach geeigneten Doubles, um hin und wieder auch mal eine Auszeit nehmen zu können. Wie das Casting gelaufen ist, seht ihr im YouTube-Video.

Burnout wird Teil des kommenden Albums Keep Me Fed sein, das am 28.06.2024 via LAVA/Republic Records erscheint und hier vorbestellbar ist. Zuvor veröffentlichten The Warning bereits die Singles More, Qué Más Quieres, Automatic Sun, Hell You Call A Dream, S!CK.

Zum Albumtitel Keep Me Fed erklärt Schlagzeugerin Paulina „Pau“ Villarreal: „Throughout the whole process, the work was consuming us. By impacting everything we did, the album kept us fed both creatively and personally. We’re inviting other people to participate and consume it too.“

Im Frühjahr absolvierten The Warning bereits eine ausverkaufte Europatour. Bald kehrt die Band für weitere Shows in Deutschland und Festivalauftritte, u.a. beim Wacken Open Air in hiesige Gefilde zurück. Alle Shows und Tickets unter: https://thewarningband.com

The Warning live:

17.07.2024 – (DE) Freiburg, Jazzhaus

29.07.2024 – (DE) Münster, Skaters Palace

31.07.2024 – (DE) Wacken, Wacken Open Air