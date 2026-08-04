Thronehammer: neues Album „Slay | Kill | Erase“ erscheint am 09.10.2026

Thronehammer erheben sich aus den Tiefen wie ein Monolith aus uraltem Stein und rostigem Stahl – gewaltig, trostlos und von erdrückender Wucht. Die deutsch-britische Formation wurde 2012 von Stuart West gegründet und hat sich seitdem weit über ihre Ursprünge im Epic Doom hinaus entwickelt. Als Bandgründer und kreativer Kopf prägt West bis heute die unverwechselbare Identität von Thronehammer mit einer Vision, die gleichermaßen von Traditionsbewusstsein und dem Mut zur Weiterentwicklung getragen wird.

In ihrer Musik verschmelzen die kriegsgezeichnete Schwere von Bolt Thrower, die melancholische Atmosphäre von Katatonia und Anathema sowie die emotionale Tiefe von Paradise Lost zu einem eigenständigen Klangbild von monumentaler Wucht und eindringlicher Intensität. Getragen von der eindrucksvollen Stimme von Katharina Gillham erschafft die Band keine gewöhnlichen Songs, sondern beschwört gewaltige Rituale aus Verzweiflung, Pathos und zerstörerischer Schönheit.

Im Zentrum von Thronehammer steht die donnernde Rhythmussektion aus Drummer Markus Ströhlein und Bassist Uwe „Void“, deren unerbittliches Zusammenspiel das Fundament für die erdrückende Schwere der Band bildet. Darüber entfaltet sich das vielschichtige Zusammenspiel dreier unterschiedlicher Gitarrenstimmen: Stuart Wests Gespür für melancholische Melodien und epische Dramaturgie bildet das kreative Rückgrat der Kompositionen, Tobias Utz setzt mit schneidenden Leads markante Akzente, während Daniel Ringls charakteristische Dissonanzen und atmosphärischen Texturen der Musik zusätzliche Spannung und eine experimentelle Tiefe verleihen.

Auch wenn Thronehammer ihre Wurzeln im Doom Metal haben, wird die traditionelle Genrebezeichnung der musikalischen Identität der Band längst nicht mehr vollständig gerecht. Die Verbindung von Epic Doom mit weitläufigen Post-Rock-Atmosphären, cineastischer Größe und Momenten überwältigender Extreme hat Thronehammer zu einer Band werden lassen, die stilistische Grenzen überschreitet, ohne die emotionale Schwere und monumentale Präsenz ihres Sounds aus den Augen zu verlieren.

Im Laufe der Jahre haben sich Thronehammer als feste Größe innerhalb der europäischen Metal-Underground-Szene etabliert. Die Band spielte auf renommierten Festivals wie dem Alcatraz Festival, dem Rock Hard Festival, dem Hammer Of Doom, dem Keep It Low Festival sowie dem Stoned From The Underground Festival und teilte die Bühne mit Coroner, Messiah, Lord Vicar, Amorphis, Unleashed, Brutus und Orange Goblin. Im Jahr 2024 wurden Thronehammer bei den Metal Hammer Awards in den Kategorien „Rising Star“ und „Album of the Year“ nominiert – ein weiterer Beleg für die wachsende internationale Anerkennung der Band.

Mit Slay | Kill | Erase, das am 09.10.2026 über Supreme Chaos Records erscheinen wird, präsentieren Thronehammer ihr bislang ambitioniertestes Werk. Acht Songs mit einer Gesamtspielzeit von 74 Minuten führen den eingeschlagenen Weg konsequent weiter und tauchen noch tiefer in atmosphärische und postrockige Klangwelten ein, ohne dabei die erdrückende Intensität zu verlieren, die den Kern der Band ausmacht. Gastgesang von Max Hemmann (Motorowl) verleiht dem Album zusätzliche emotionale Tiefe und eröffnet weitere Facetten des Thronehammer -Kosmos.

Vielleicht ist die Bezeichnung „Doom Metal“ inzwischen schlicht zu eng geworden, um zu beschreiben, was Thronehammer heute sind. Geblieben ist die unverwechselbare Fähigkeit der Band, erdrückende Härte, gespenstische Schönheit und cineastische Weite in Musik zu verwandeln, die zeitlos, immersiv und vollkommen eigenständig wirkt.

Ab heute ist die erste Single Rise Of Resistance bei allen bekannten Plattformen erschienen, lasst euch diesen Banger nicht entgehen!

Slay | Kill | Erase Tracklist:

1. Slay | Kill | Erase

2. To Never Return

3. Rise Of Resistance

4. Destroyer Ov Light

5. Blade To The Heart

6. Thrown Into The Abyss

7. Dethroned

8. Onwards To Oblivion

Außerdem sind Thronehammer im Herbst wieder unterwegs, um das neue Album live zu präsentieren:

01.10.2026 – Berlin, Neue Zukunft

02.10.2026 – Hamburg, Bambi Galore

03.10.2026 – Oldenburg, MTS Records

04.10.2026 – Dresden, Chemiefabrik

05.10.2026 – Leipzig, Werk 2

06.10.2026 – Hannover, Cafe Glocksee

07.10.2026 – Kassel, Goldgrube

08.10.2026 – Bochum, Die Trompete

09.10.2026 – Freiburg, ArTik

10.10.2026 – Keep It Low Festival München, Backstage

05.12.2026 – Incantation Rites Festival Nürnberg, ZBau