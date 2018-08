Am 01.08.2018 eröffnete der Time For Metal e.V. – Onlineshop seine Pforten. In Kooperation mit dem langjährigen Partner Skullmerch (http://www.skullmerch.de), konnten bereits die ersten Merchandise-Artikel auf der Shopplattform des Partners zum Verkauf angeboten und verkauft werden. Das angebotene Sortiment beinhaltet alle aktuell verfügbaren Artikel aus den Kollektionen „Classic“ und „This Is Metal“ und wird in naher Zukunft garantiert erweitert. Zu erwerben sind neben T-Shirts und Zippern, auch die beliebten Female-Tank Tops und Accessoires wie Kennzeichenhalter und Sticker.

Da Skullmerch nur als Vermittler agiert, gehen alle Einnahmen direkt an den Versender (in unserem Fall sind das wir) – Skullmerch ist dabei aber eigentlich eher ausgelegt für Bands, die keinen eigenen Online Shop haben und trotzdem ihre Merchandise-Artikel online anbieten wollen. So können bereits im Free-Paket acht Artikel gepflegt werden und angeboten werden. Mit einem geringen Aufpreis sind dann weitere Optionen möglich – wie Gutscheinsystem, Bildergalerie und mehr. Weitere Informationen zu Skullmerch findet ihr hier.

