U.D.O.: The German Tank kündigt Pandemic Livestream für den 28.11.2020 an

Erst im Juli hat das aktuelle U.D.O. Album We Are One mit dem Musikkorps der Deutschen Bundeswehr das Licht der Welt erblickt, mit dem sich ein bereits erprobtes Traumpaar präsentierte, denn bereits 2015 traten beide gemeinsam, getreu dem Motto „Metal, Matsch und Militärmusik“, auf dem Wacken Open Air an. Das aufwendig arrangierte Konzeptalbum war also nur der logische nächste Schritt, der irgendwann folgen musste. Doch in 2020 lief auch für das deutsche Urgestein nicht alles nach Plan und der eine oder andere Auftritt fiel der Bekämpfung des Coronavirus zum Opfer.

Die Corona-Pandemie hält die Welt nun schon seit dem Frühjahr 2020 fest im Griff, mittlerweile ist die zweite Welle da und wir befinden uns mitten im zweiten Lockdown. Deutschland ist still geworden und den Künstlern brechen sämtliche Einnahmen weg, sodass nun gerade auch eine zweite Welle von Streamingkonzerten über uns hinwegschwappt. Auch wenn wir nach all den Monaten nichts mehr von Corona und Streamingkonzerten hören mögen und einfach nur wieder Krach, live und in Farbe, auf die Ohren haben wollen, so müssen wir uns wohl oder übel damit abfinden, dass mindestens auch der Rest des Jahres, und wohl auch ein Teil des nächsten Jahres still bleiben wird. Streamingkonzerte werden in den nächsten Monaten die einzige Möglichkeit bleiben, mit der die Bands ein paar Euronen in die leeren Bandkassen spülen können und wie wir als Fans trotz Corona in den Genuss von Livekonzerten kommen können, wenn auch nur von der heimischen Couch aus.

Nun hat sich auch der German Tank Udo Dirkschneider entschlossen, diesem neuen Trend der Onlinekonzerte zu folgen, und hat für den 28. November 2020 den Pandemic Livestream 2020 angekündigt. Gerockt wird live aus dem 7er-Club in Mannheim, wo letzte Woche noch die Saints Of Los Angeles – Mötley Crüe Tribute live vor Publikum den ausverkauften Laden zerlegt haben. Nun ist der zweite Lockdown da und auch der 7er-Club muss erneut andere Wege gehen, um in dieser schweren Zeit überleben zu können. Es wird wohl die letzte Gelegenheit sein, U.D.O. in diesem Jahr live, mit der gewissen Distanz zu erleben. Im nächsten Jahr sieht dann hoffentlich alles wieder besser aus und wir können wieder gemeinsam vor den Bühnen der Clubs und Festivals abrocken. Udo Dirkschneider hat zumindest schon die ersten Live-Termine für 2021 bekannt gegeben und auch für das Wacken Open Air 2021 sind U.D.O. feat. Musikkorps der Bundeswehr schon bestätigt.

Tickets für den Livestream bekommt ihr hier. Zudem werden limitierte Stream-T-Shirts erhältlich sein, die ihr als Kombi mit dem Ticket erwerben könnt. Doch Achtung, günstig ist definitiv anders, für den Stream alleine werden satte 21,90 € aufgerufen.