Exarsis: veröffentlichen Videoclip zu „Mouthtied“

Am 27. November erscheint das neue Album Sentenced To Life der griechischen Thrash Metal Institution Exarsis. Als Vorgeschmack zum wohl melodischsten Album ihrer bisherigen Bandgeschichte gibts ab sofort den Track Mouthtied auf YouTube, welcher beweist, dass auch auf ihrem mittlerweile fünften Longplayer die typischen Trademarks der Band nicht zu kurz kommen. So wird bei aller Melodie nach wie vor gehörig das Gaspedal durchgedrückt und auch die Vocals von Sänger Nick schneiden sich durch Mark und Bein! Die elf Thrash Metal Granaten wurden, wie die beiden vorherigen Veröffentlichungen von Mike Karpathiou im D-Studio produziert. Das Artwork stammt von Dan Goldsworthy (Accept, Xentrix, Gloryhammer).

Sentenced To Life Tracklist:

1. Cen$Ored

2. Another Betrayal

3. The Truth Is No Defence

4. Aiming The Eye

5. Mouthtied

6. The Drug…

7. Against My Fears

8. One Last Word

9. Interplanetary Extermination

10. New War Order

Order:

MDD Shop: http://mdd-records.de/exarsis

Amazon: https://amzn.to/2G97dNi

Facebook: https://www.facebook.com/exarsis