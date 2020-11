Eisbrecher: „Schicksalsmelodien“ auf #4 in den Deutschen Album Chart eingestiegen

Es zählt unter Musikern zu den unbestrittenen Königsdisziplinen, aus Hits vergangener Tage neue, eigene Versionen zu erschaffen. Mit ihrem neuen Album Schicksalsmelodien perfektioniert die deutsche Gothic-/Industrial-/Rock-/Metal-Formation den Spagat aus geschichtsträchtigen Vorlagen und eigenen Trademarks. Mit Erfolg: das Album stieg vor einigen Tagen auf #4 in den deutschen Charts ein und beansprucht damit eine überdurchschnittlich hohe Platzierung für ein Coveralbum für sich.

Nun ist mit dem Falco Cover Out Of The Dark eine weitere Single daraus erschienen. Das dazugehörige offizielle Video ging nun online:

„Vier gewinnt“, freut sich Sänger Alex Wesselsky über den Charterfolg und bedankt sich bei allen Fans, Supportern und Freunden. „Zum Glück sind wir „vier“rückt. Die Platzierung hat uns gerade noch gefehlt, um die Reihe von 1 bis 6 in der Charts-Hitlist komplett zu machen. So geht das! Wir gratulieren den Ärzten, dem Boss und den Puren zu den Treppchenplätzen. Danke an alle für euren Support!“

Auf Schicksalsmelodien runderneuern Eisbrecher insgesamt 14 Songs von Bands und Künstlern, die allesamt auch das künstlerische Schaffen und die Jugend der Eisbrecher-Musiker beeinflusst haben. Die neue Single Out Of The Dark ist dafür ein Paradebeispiel, wie Noel Pix erklärt: „Falco habe ich noch zu Lebzeiten live erleben dürfen, 1985 in München in der Alabamahalle im Rahmen der Falco 3 Tour. Damals ging es gerade mächtig los für den ersten englisch-deutsch rappenden österreichischen Megastar, der es schaffte, die dröge deutsche Sprache scharf und sexy klingen zu lassen. Eine Eisbrecher-Version seines mythischen, letzten Hits musste einfach sein; wie kein Zweiter hat er jene, besondere Art deutschsprachiger Musik geprägt, die uns bei Eisbrecher so sehr gefällt: Witz, Charme, Dada, Gaga, Herz und Schmerz, Drama und Ironie!“

Bereits im März 2021 folgt die nächste Studioscheibe. Wesselsky verspricht „das härteste und brachialste und experimentellste und traditionell untraditionellste Eisbrecher-Album unserer Geschichte, voll im Jetzt und Hier verankert, ein sympathisch schräger Zeitzeuge der letzten zwei bis drei Jahre.“ Nur wenige Tage nach dessen Veröffentlichung werden Eisbrecher auf Europatournee gehen, im Sommer 2021 diverse Festivals bestreiten – auf vielen von ihnen ist die Band bereits als Headliner bestätigt – und im November 2021 auf große Deutschlandreise starten (alle Termine siehe unten). Die Zeichen bei Eisbrecher stehen also weiterhin auf Sturm, mit echten Schicksalsmelodien und großen Plänen für die nahe Zukunft!

Live 2021:

18.03.21 Innsbruck (A) | Music Hall

19.03.21 Zürich (CH) | Xtra Limmathaus

20.03.21 Antwerpen (B) | Trix

21.03.21 Eindhoven (NL) | De Effenaar

23.03.21 London (UK) | O2 Academy Islington

25.03.21 Paris (F) | La Machine du Moulin Rouge

26.03.21 Strasbourg (F) | La Laiterie

27.03.21 Lyon (F) | CCO Villeurbanne

28.03.21 Barcelona (ES) | Razzmatazz2

30.04.21 Losheim am See (D) | Hexentanz (Headliner)

04.06.21 Wolfhagen (bei Kassel) (D) | Kulturzelt (Headliner)

17.07.21 Niedergörsdorf (D) | 30. Motorcycle Jamboree (Headliner)

18.07.21 Augsburg (D) | Sommer am Kiez (Headliner)

25.07.21 Köln (D) | Amphi Festival (Headliner)

19.08.21 Dinkelsbühl (D) | SummerBreeze (Headliner)

21.08.21 Busdorf (D) | Baltic Open Air (Headliner)

18.09.21 Neu-Ulm (D) | Volle Kraft Voraus Festival (Headliner)

05.11.21 Bochum (D) | RuhrCongress

06.11.21 Dresden (D) | Alter Schlachthof

07.11.21 Berlin (D) | Columbiahalle

11.11.21 Fürth (D) | Stadthalle

12.11.21 Hannover (D) | Swiss Life Hall

13.11.21 München (D) | Zenith

19.11.21 Wien (A) | Gasometer

20.11.21 Leipzig (D) | Haus Auensee

26.11.21 Hamburg (D) | edel-optics.de Arena

27.11.21 Ludwigsburg (D) | MHP Arena

28.11.21 Wiesbaden (D) | Schlachthof

17.12.21 Augsburg (D) | Adventssingen

18.12.21 Augsburg (D) | Adventssingen (Sold out)