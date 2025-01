Vinyl4Charity e.V.: präsentieren Splinter (NL) am 30.01.2025 live in Lucky’s Luke in Trier

Die Freunde von Vinyl4Charity haben sich mal wieder etwas Besonderes einfallen lassen und präsentieren in Trier in Lucky’s Luke die furiose niederländische Band Splinter!

2019 trafen sich Geburt und Tod bei einem gemeinsamen Abschiedskonzert im Paradiso in Amsterdam: Gemeint sind damit Birth Of Joy und Death Alley, zwei der geilsten niederländischen Livebands. Was kommt dabei heraus, wenn sich die Geburt und der Tod treffen? Genau: Splinter! Sander Bust, Douwe Truijens (beide Death Alley) taten sich mit Gertjan Gutman (Birth Of Joy) zusammen. Hinzu gesellte sich mit Schlagzeuger Barry Van Esbroek noch ein Musiker der legendären Vanderbuyst.

Das Debüt der Band wurde noch auf dem Kadavar-Label Robotor veröffentlicht. Nach dem Plattendeal mit Noisolution erschien mit Role Models das hochgelobte zweite Album von Splinter. Ihre Musik einzuordnen, ist sehr schwierig. Irgendwie Heavy Rock mit Einflüssen von Punk, Wave, Metal, Alternative Rock und etwas Pop. Ein unberechenbares Quartett sind Splinter, deren Musik absolut tanzbar ist. Zu den Songs tänzelt Sänger Douwe Truijens gekonnt auf der Bühne.

Supportet werden Splinter an diesem Abend von Old Moon Madness aus der Eifel. Old Moon Madness entstanden im Sommer des Jahres 2019 aus einem Kollektiv von Musikern, die die Vorliebe für Hardrock der 1970er und 1980er-Jahre und klassischen Heavy Metal teilen. Old Moon Madness servieren euch handgemachten, energiegeladenen Hardrock der alten Schule mit einer Prise Blues und einem Schuss Heavy Metal. Ohne Schnörkel, ohne Effekte, nur mit Vintage-Equipment.

Den Abend in Lucky’s Luke solltet ihr euch nicht entgehen lassen!

Hier kommt ihr direkt zur Veranstaltung.