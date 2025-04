Arcade Fire kündigen ihr siebtes Studioalbum Pink Elephant an, das am 09.05.2025 über Columbia Records veröffentlicht wird. Vorab erscheint die erste Single Year Of The Snake, die ab sofort auf allen digitalen Plattformen verfügbar ist und auch als Video zu sehen ist.

Das Video zu Year Of The Snake kann hier angesehen werden:

Pink Elephant umfasst 10 neue Tracks, die cineastisch-mystischen Punk präsentieren und eine Spielzeit von 42 Minuten haben. Produziert wurde das Album von Win Butler, Régine Chassagne und Daniel Lanois und in ihrem eigenen Good News Recording Studio in New Orleans aufgenommen.

Der Titel Pink Elephant bezieht sich auf den paradoxen Effekt, bei dem das Bemühen, einen Gedanken zu unterdrücken, dazu führt, dass er sich nicht vermeiden lässt.

Das gesamte Album lädt die Hörer auf eine klangliche Odyssee ein, die eine Suche nach dem Leben darstellt, die in der Wahrnehmung des Einzelnen existiert. Es ist eine Meditation über Dunkelheit und Licht sowie die Schönheit im Inneren. Die Schichten dieses verdichteten Epos entfalten sich und offenbaren mit jedem weiteren Hören neue Dimensionen.

Der erste Track Year Of The Snake ist ein fröhlicher Instant-Klassiker, der von der einhüllenden Wärme von Régines Gesang getragen wird. Zudem enthält er das Debüt von Régine am Bass und Win Butler am Schlagzeug. Der Titel des Songs verweist darauf, dass 2025 das Mondjahr der Schlange ist, eine Zeit der Erneuerung und positiven Transformation, in der sich die Band erneut häutet und neu geboren wird – mit dem einzigartigen, charakteristischen Sound von Arcade Fire.

The New Yorker beschreibt die Band mit den Worten: „Es ist schwer, sich eine andere Band vorzustellen, die so sehr darauf bedacht ist (oder so übernatürlich geschickt darin ist), eine Ganzkörperkatharsis zu ermöglichen.“

Die Visuals zu Year Of The Snake sind das kreative Ergebnis eines besonderen Projekts mit David Wilson, einem langjährigen Mitarbeiter der Band, und dem Videokünstler Mark Prendergast. Mit psychedelischem Fernweh und dem Geist von Indie-Kino-Road-Epen folgt das Video Win und Régine, die die Zuschauer in ihrem festlich ausgestatteten Ford Aerostar aus den 1990er-Jahren auf eine Reise mitnehmen. Vom Mardi Gras in New Orleans bis zu den Rodeos in Houston wird der Zuschauer in eine mystische Suche hineingezogen, die von Jahrmärkten bis zu stillgelegten Eisenbahnschienen reicht. Alle Wege führen schließlich zu Willie Nelsons Luck Ranch außerhalb von Austin, wo sie unter dem Vollmond das Debüt von Year Of The Snake geben.

Diese Woche feiert auch die Circle Of Trust App Premiere, die als Quelle für Arcade Fire News, Musik, Videos, frühzeitigen Zugang zu Tickets, exklusives Merch und die erste Episode von Santa Pirata Radio dient. In dieser spricht die Band direkt mit den Fans und bietet persönliche Einblicke sowie Behind-the-Scenes-Infos zu Arcade Fire. Die App enthält zudem die exklusive Veröffentlichung des Songs Cars And Telephones und des dazugehörigen Videos, eine bisher unveröffentlichte Rarität, die Wins erste Komposition für Régine darstellt.

Die Circle Of Trust App kann hier heruntergeladen werden: onelink.to/circleoftrust

In den kommenden Tagen werden Arcade Fire spezielle Konzerte in ausgewählten Städten ankündigen, bei denen die Band Pink Elephant in seiner Gesamtheit vor der Veröffentlichung spielen wird. Weitere Informationen zu diesen intimen Auftritten werden über die Social Media Kanäle der Band bekanntgegeben.

Pink Elephant ist das erste neue Album von Arcade Fire seit WE aus dem Jahr 2022, das auf Platz 1 der Billboard Top U.S. Albums Sales, Platz 1 in Großbritannien, Irland und den Niederlanden sowie auf Platz 5 in Kanada, Belgien, Frankreich, Deutschland und der Schweiz landete. WE wurde für einen Best Alternative Grammy nominiert und von Variety als „ein bemerkenswertes neues 40-minütiges Werk von intimer Tiefe und tiefgründiger Offenheit“, von Uncut als „eine triumphale Neuformulierung des Ziels“ und von The Telegraph als „brillant ehrgeizig… Arcade Fire regieren die Welt“ beschrieben.