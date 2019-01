Tobias Sammet ́s Avantasia veröffentlicht am 15. Februar sein 8. Studioalbum Moonglow und wird seine Fans damit überraschen: Opulent, detailverliebt, melancholisch und vor allem persönlich, ist es künstlerisch genauso herausragend wie das faszinierendes Cover Artwork des renommierten schwedischen Zeichners Alexander Jansson. Dazu brillieren neben bekannten Avantasia -Gastsängern wie Michael Kiske, Ronnie Atkins, Eric Martin, Geoff Tate, Jorn Lande und Bob Catley auch neue Gäste wie Candice Night, Hansi Kürsch und Mille Petrozza.

Heute veröffentlichen Avantasia einen ersten (von drei) Interview-Trailern, worin Tobias Sammet über das Coverartwork, den Albumtitel sowie das textliche Konzept, spricht.

Seht den Trailer hier: https://youtu.be/CVSU5VP_U2o

Vergangene Freitag veröffentlichten Avantasia ihre neue Single zu dem Titelsong Moonglow, featuring Gastsängerin Candice Night.

Seht das Lyric Video hier: https://youtu.be/vZGQ1LsdCUM

Holt euch den Song digital hier http://nblast.de/AvaMoonglowSingle

Hört ihn euch in den NB-Novelties-Playlists an:

http://nblast.de/SpotifyNovelties / http://nblast.de/AppleMusicNovelties

Tobias Sammet dazu: „Es ist uns tatsächlich gelungen, auf dem neuen Avantasia-Album eine Nummer mit einer Spielzeit unter vier Minuten zu finden, die sich als Singleauskopplung eignet und dennoch irgendwie repräsentativ für die Vielschichtigkeit von Avantasia ist. Irgendwie klingt der Song ein bisschen so, als scheine meine Bewunderung für Mike Oldfield durch, und trotzdem finde ich das Stück ziemlich eigenständig. Die bezaubernde Candice Night hat hier einen Hammer-Job abgeliefert, und ich glaube, ich auch. Moonglow ist eine Liebeserklärung an den Mond, die Nacht, das Eintauchen in andere Welten und die damit verbundenen Erlebnisse.“

Seht ebenfalls:

The Raven Child (lyric video): https://www.youtube.com/watch?v=CTN2ZzpQRh4

Holt euch den Song hier: http://nblast.de/AvantasiaTheRavenChild

Moonglow snippet trailer: https://www.youtube.com/watch?v=bHPpUbImZ5M

Moonglow – Tracklist:

01. Ghost In The Moon

02. Book Of Shallows

03. Moonglow

04. The Raven Child

05. Starlight

06. Invincible

07. Alchemy

08. The Piper At The Gates Of Dawn

09. Lavender

10. Requiem For A Dream

11. Maniac

Bonustrack

12. Heart





