OOMPH! auf Platz 1 der deutschen Albumcharts im Vorfeld ihrer Europatournee

Die deutschen Industrial Metal Pioniere OOMPH! haben mit ihrem frisch über Napalm Records veröffentlichten sechsten Studiowerk Ritual auf Anhieb erstmalig den Platz 1 der deutschen Albumcharts erobert.

OOMPH! werden im März dieses Jahres mit „Ritual“ in Europa auf Konzertreise gehen. Achtung: Bochum meldet bereits „ausverkauft“ und in Hamburg, Hannover, Berlin und München neigen sich die Ticket-Vorräte dem Ende entgegen. Sämtliche derzeit publizierte Live-Daten finden sich unten in dieser Pressemitteilung.

Die Band erklärt zu ihrem Erfolg: „Wir sind bereits in den Vorbereitungen auf unsere Europatournee und können es kaum erwarten, unseren Fans das neue Nummer 1 Album Ritual‘ live zu präsentieren!“, kommentieren OOMPH!. „Beim Komponieren von Ritual war es wichtig für uns, dass die Stücke auch live gut funktionieren und so richtig rocken werden. Daher brennen wir darauf, die neuen Songs nun endlich mit unsere Fans zusammen zu feiern!“

OOMPH haben einen Tour-Trailer für Deutschland aufgenommen, der hier heruntergeladen werden kann und zur sofortigen Veröffentlichung freigegeben ist: https://nextcloud.ics-int.com/s/GmFxZNb55XYtYQZ

Weiterhin haben OOMPH! mit ihrer Anti-Kriegs-Hymne Tausend Mann und ein Befehl ein erstes Video vom Album Ritual unter diesem Link veröffentlicht: www.youtube.com/watch?v=6Ja7FYU3DxY

16 FEB 2019 Kiev (UA) October Palace

01 MAR 2019 Hannover (DE) Capitol

02 MAR 2019 Berlin (DE) Astra

03 MAR 2019 Hamburg (DE) Markthalle

05 MAR 2019 Bochum (DE) Zeche [sold out!]

06 MAR 2019 Wiesbaden (DE) Schlachthof

08 MAR 2019 Stuttgart (DE) Im Wizemann

09 MAR 2019 München (DE) Backstage Werk

10 MAR 2019 Dresden (DE) Kraftwerk Mitte

12 MAR 2019 Leipzig (DE) Täubchenthal

13 MAR 2019 Nürnberg (DE) Hirsch

15 MAR 2019 Köln (DE) Live Music Hall

16 MAR 2019 Drachten (NL) Iduna

17 MAR 2019 Strasbourg (FR) La Laiterie

19 MAR 2019 London (UK) O2 Academy Islington

20 MAR 2019 Paris (FR) La Machine

22 MAR 2019 Madrid (ES) Sala Mon

23 MAR 2019 Barcelona (ES) Razzmatazz 2

24 MAR 2019 Lyon (FR) Ninkasi Kao

26 MAR 2019 Solothurn (CH) Kofmehl

28 MAR 2019 Dornbirn (AT) Conrad-Sohm

29 MAR 2019 Praha (CZ) Meet Factory

30 MAR 2019 Warszawa (DE) Dark Electro Festival

