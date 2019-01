capelight pictures präsentiert die Eiskunstlauf-Romanze Immer, Wenn Du Bei Mir Bist. Das einfühlsame Sportlerdrama von den Produzenten von ATTRACTION, erzählt die bewegende Geschichte einer jungen Eiskunstläuferin, die sich nach einem tragischen Unfall zurück ins Leben kämpfen muss. Der herzerwärmende Mix aus Lovestory, Sportlerdrama und Musicalfilm, untermalt mit einem gefühlvollen Soundtrack mit Ohrwurmgarantie, ist ein romantisches Märchen – nicht nur für Eissportfans!

Hauptdarstellerin Aglaia Tarasowa wurde bei den russischen Golden Eagle Awards in der Kategorie Beste Hauptdarstellerin mit der begehrten Trophäe ausgezeichnet, die in Russland einen vergleichbaren Stellenwert genießt, wie der US-amerikanische Oscar®. Einen weiteren goldenen Steinadler gab es in der Kategorie Beste Filmmusik.

