Blindead 23: unterschreiben bei Peaceville Records

Die polnische Avant-Metal-Truppe Blindead 23 ist stolz darauf, ihr offizielles Signing bei Peaceville Records bekannt zu geben.

Die Band teilt mit: „Gute Dinge kommen zu denen, die warten! Es mag eine Weile gedauert haben, aber die Mühe hat sich gelohnt. Nach zwei Jahren harter Arbeit können wir mit Stolz verkünden, dass wir einen weltweiten Plattenvertrag mit den legendären Peaceville Records & Mystic Production unterzeichnet haben. Beide Labels werden ihre Kräfte bündeln, um unser kommendes Album Anfang 2026 zu veröffentlichen.“

Das neue Album – eine 53-minütige konzeptionelle Reise – wurde im Frühjahr 2023 von David Castillo (Opeth, Carcass, Katatonia, Leprous) im Studio Gröndahl in Stockholm aufgenommen und produziert. Für Mix und Mastering ist Kuba Mańkowski zuständig, ein langjähriger Mitarbeiter, dessen frühere Arbeit mit der Band dazu beigetragen hat, ihren charakteristischen Sound zu formen.

„Die Aufnahme in die Künstlerliste von Peaceville Records ist etwas, das wir als Gruppe anstreben, seit wir in der zweiten Hälfte der 1990er-Jahre begannen, in Bands zu spielen“, so die Band weiter. „Wir sind damit aufgewachsen, viele der klassischen Alben zu hören, die auf diesem Label veröffentlicht wurden. Daher sind wir natürlich sehr aufgeregt und freuen uns auf das, was die Zukunft bringt!“

Peaceville-Manager Paul Groundwell fügt hinzu: „Ein wohlverdienter wachsender Name in Prog-Metal-Kreisen in letzter Zeit, und mit viel mehr zu kommen, ist es eine Freude für Peaceville, die Früchte der sorgfältigen kreativen Arbeit von Blindead 23 Anfang nächsten Jahres zu veröffentlichen. Stay tuned.“

Die Unterzeichnung von Blindead 23 markiert ein neues Kapitel auf ihrem Weg, und die Fans können in den kommenden Monaten weitere Details erwarten.

Blindead 23 sind:

Patryk Zwoliński – Vocals

Mateusz Śmierzchalski – Guitars

Roger Öjersson – Guitars & Vocals

Maciej Janas – Guitars

Paweł Jaroszewicz – Drums

Vinicius Nunes – Bass