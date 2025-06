Dusted Angel: neues Album und Track-Ankündigung auf HPS Records

Die Veteranen des Stoner Rock aus Santa Cruz, Kalifornien, Dusted Angel (mit dem Frontmann von Bl’ast, Clifford Dinsmore), melden sich nach fünfzehn Jahren mit ihrem neuen Album This Side Of The Dirt zurück, das am 19.09.2025 auf Heavy Psych Sounds veröffentlicht wird. Zudem präsentieren sie mit Death Crushed Hope einen kraftvollen ersten Track!

Clifford Dinsmore äußert dazu: “Death Crushed Hope was always meant to be an uplifting song. It was inspired by the frustration I felt with getting older and the pain we all feel losing friends and loved ones along the way. Later, during my personal battles with cancer, it provided a whole new perspective. Despite the harshness of earthly circumstances, there are still the elemental forces of nature. There is still the option of escape and meditation within the solitude and tranquility of this planet’s wild and majestic wonderlands.”

Dusted Angel ist eine Band, die familiäre Bindungen schätzt. Sie besteht aus einer Gruppe enger Freunde, die sich seit den frühen 80er Jahren kennen und in verschiedenen, miteinander verbundenen Bands der erweiterten Santa Cruz Szene gespielt haben. Die Band setzt sich zusammen aus Clifford Dinsmore am Gesang (Bl’ast!, Seized Up, Spaceboy), Ed Gregor an der Gitarre (Hedgehog, No Use For A Name), Eric „Dog“ Fieber an der Gitarre (Mock, Creature, Fire Sermon), Steve Ilse am Schlagzeug (Creature, Herbert, Automatic Animal) und Eliot Young am Bass (Lost In Line, Seance). Fünfzehn Jahre nach ihrem Debütalbum Earth-Sick Mind erwacht der schlafende Riese, um die Massen mit ihrem kraftvollen Mix aus Stoner Rock, Doom und Wüsten-Riff-Huldigung zu begeistern, gekrönt von Dinsmores eindringlichem Gesang. Ob langsam oder mit voller Wucht, ihre Musik ist für Lautstärke gemacht und hinterlässt das Publikum erschöpft, glücklich und nach mehr verlangend.