Bloodorn: „Let The Fury Rise“ ab sofort im Handel / neues Musikvideo online

Das Warten hat ein Ende: Nach drei vielversprechenden Singles veröffentlichen Bloodorn heute ihr Debütalbum Let The Fury Rise. Um das zu feiern, präsentiert die Band um Nils Courbaron (Sirenia), Francesco Ferraro (Freedom Call), Mike Livas (Silent Winter) und Michael Brush (Sirenia) das brandneue Musikvideo zum Titeltrack.

Die Band kommentiert:

„Hey Blood Brothers and Sisters! Heute ist es so weit! Wir sind begeistert und können es kaum erwarten, euch endlich Let The Fury Rise zu präsentieren!!! Bloodorns erstes Album erblickt das Licht unter Reaper Entertainment und wird unsere Absichtserklärung sein, einen neuen Pfad namens Extreme Power Metal zu erschaffen, auf dem wir hoffen, dass ihr alle uns folgen werdet! Also schnappt euch euer Exemplar und lasst die Wut aufsteigen!!! See you on the road!“

Nils fügt über den Titeltrack hinzu:

„Es ist ein Manifest dessen, was wir unter Extreme Power Metal verstehen! Die Musik ist schnell und melodisch mit einem hämmernden Beat, der Gesang ist überragend, aber gleichzeitig sehr melodisch und Power Metal! Alle unsere Songs auf dem Album haben gemeinsame Themen in den Texten, die davon handeln, für das zu kämpfen, woran man glaubt, nicht nachzugeben und nach einem Sturz immer wieder aufzustehen. In Let The Fury Rise ist die Stimmung düsterer. Wir entfesseln dieses Gefühl der Wut gegen das Unrecht und die Ungerechtigkeit und lassen es ganz und gar heraus, um unsere Feinde zu vernichten. Jeder, der sich uns in den Weg stellt, ist dem Untergang geweiht.“

Das Album kann im brandneuen Online-Shop der Band bestellt werden: https://bloodorn.reaper-band.shop/

Let The Fury Rise Tracklist:

1. Overture χιϛ

2. Fear The Coming Wave

3. Under The Secret Sign

4. Rise Up Again

5. Tonight We Fight!

6. God Won’t Come

7. Forging The Future (With Our Blades)

8. Let The Fury Rise

9. Six Wounded Wolves

10. Bloodorn

11. Square Hammer (Ghost Cover)

Das beeindruckende Cover-Artwork des Albums stammt vom französischen Künstler Rusalkadsegin.

Weitere Infos zu Bloodorn könnt ihr hier nachlesen: