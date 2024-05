Wallop: unterschreiben bei MDD, „Hell On Wheels“ erscheint am 11.07.2024

Nachdem Drummer Stefan Arnold 2018 nach fast 23 Jahren Grave Digger verlassen hatte, war es an der Zeit, noch im selben Jahr die Kultband Wallop im Original Line-Up wieder auferstehen zu lassen und so erschien 2020, gut 35 Jahre nach ihrem Debüt, ihr zweites Album Alps On Fire.

Anno 2024 hat die Band nun bei MDD Records unterschrieben und wird am 11. Juli ihren dritten Longplayer Hell On Wheels veröffentlichen! Erneut stellt die Band darauf ihren unverfälschten, authentischen, original 80er Old School Heavy Metal in den Vordergrund, um mit zehn eingängigen und geradlinigen Songs jeden Fan klassischen Heavy Metals zu begeistern! Wer sich schon mal live überzeugen möchte, kann das z.B. beim diesjährigen Mise Open Air tun. Mehr Infos schon bald!

Livedates:

30.05./01.06. MISE Open Air, Büßfeld

25.08. ROCKEN Festvial, Frankfurt/M

Links:

http://www.wallop.eu

https://www.facebook.com/Wallop69/