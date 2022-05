Wallop: Album „Alps On Fire“ ist als limitierte Vinyl Edition erschienen

Wallop haben Alps On Fire am Freitag, den 13.05.2022 in einer limitierten Auflage von 300 Stück auf 180 Gramm rot Vinyl auf den Markt gebracht.

Nachdem sich die 1980er Oldschool Metalband um den Ex-Grave Digger Drummer Stefan Arnold Ende 2018 nach 33 Jahren in der Originalbesetzung (!) des ersten Albums Metallic Alps von 1985 reformiert hatte, erschien im April 2020 das zweite Album Alps On Fire auf Pure Steel Records, exakt zu Beginn der Corona Pandemie. Mit dem Release des Albums auf Vinyl, starten die vier Offenbacher Rocker jetzt endlich voll durch, erste Club- und Festivalshows haben bei vielen Metalheads schon einen bleibenden Eindruck hinterlassen. Das aktuelle Album – unverfälschter, kraftvoller Oldschool Heavy Metal – wurde von der Kritik hoch gelobt und die Band wird, nachdem die Pandemie überwunden ist, in den kommenden Jahren die Club- und Festivalbühnen der Welt erobern. Anspieltipps sind die Metal-Hymne Lack Of Power, Missing In Action oder der Raven-Song Crash, Bang, Wallop, welchem die Band ihren Namen verdankt. Kein Geringerer als John Gallagher (Raven) ist bei diesem Song zusammen mit Wallop-Frontman Mikk Wega an den Vocals und beim Gitarrensolo zu hören.

Rock Hard 05/2020 „… die Stücke an der Trennlinie von Teutonic-Heavy und Speed Metal überzeugen mit einem besseren Sound als das damalige Debüt … bleibt zu hoffen, dass die vier Offenbacher den Old-School-Spirit weiterhin ehrenhaft konservieren können.“ Rating 8/10

FFM-Rock (04/2020)„… nun kriegen wir diesen grandiosen Headbanger mit voller Wucht vor den Latz geknallt … bis hierhin sind das auf jeden Fall schon mal fette 9 von 10 Punkten für eine zeitlose, großartige und fetzige, traditionelle Metal Scheibe, die vor Facetten nur so strotzt…“ Rating 9/10

Powermetal.de (04/ 2020) „…unverfälschter Achtzigerjahre-Teutonen-Metal ohne Schnörkel, einfach gerade raus … Was für ein verdammt geiler Scheiß! Ich liebe dieses Album, da es die damals herrschende Aufbruchstimmung so brillant ins hier und jetzt zu transportieren versteht….“ Rating 9/10

Alps On Fire – Tracklist:

Seite A

1. Running Wild

2. Missing In Action

3. Lack Of Power

4. Metallic Alps

5. Reveal The Lies

6. Idols Die Too

Seite B

7. Monsters

8. Stealthy World

9. 69

10. Fun For The Nun

11. Metallize

12. Crash, Bang, Wallop

13. Wall Of Sound

Wallop – Line-Up:

Mikk Wega – Gesang

Andy Lorz – Gitarren

Stefan Fleischer – Bass

Stefan Arnold – Schlagzeug

Links:

https://www.facebook.com/Wallop69/

https://twitter.com/WALLOP_69