Der Nordic Dark Folk-Künstler Sowulo veröffentlicht seine zweite Single + Lyricvideo Stearcost Ealra vom kommenden Album Wurdiz, das am 09. September via By Norse Music erscheinen wird.

Stearcost Ealra ist ein mächtiger Song über das Schicksal und wie es unausweichlich an unser Leben gekoppelt ist. Faber Horbach kommentiert:

„Bekämpfe dein Schicksal nicht, denn wenn du dich gegen das wehrst, das bereits da ist, wirst du dein ganzes Leben lang leiden. Beobachte, wie dein Geist versucht, dich hereinzulegen, indem er dich glauben lässt, du hättest eine Wahl, auch gegen dein Schicksal zu leben. Aber ganz tief in dir drin weißt du, dass dem nicht so ist. Dieses ‚Wissen‘, die innere Stimme, kann wie eine Erkenntnis wahrgenommen werden. Lass sie dich führen, lass das Schicksal gewähren.“ Über das Album:

Wurdiz ist das indogermanische Wort für Schicksal, es geht um den Tanz zwischen dem Schicksal und dem freien Willen, und mit diesen Liedern verbindet Sowulos Gründer und Multiinstrumentalist Faber Horbach das Schmieden seines eigenen Schicksals. Es geht auf dem Album um die Reise des eigenen Selbst durch die Landschaft des Lebens. Die Kombination aus historischen wie modernen Instrumenten sowie die moderne Produktion unterstreichen dies und machen Wurdiz zu einem cineastischen Sound. Ergänzt wird das Ganze durch Spoken Words und tiefe, kräftige Vocals, die eine tiefe emotionale Ebene berühren. Bombastische Perkussion und Saitenarrangements runden das Gesamtkonzept ab. Faber Horbach über Wurdiz:

„ Das Leben bzw. unsere Realität kann als eine Art Verflechtung unterschiedlichster Fäden gesehen werden, die alle miteinander verbunden sind. Nur dadurch, dass alle Fäden da sind, können sie einander halten und verbinden. So einen Zopf langsam aufzuflechten, ist eine Metapher dafür, sein Schicksal näher zu beleuchten. Bist du dir dessen bewusst, welcher Faden du gerade bist? Bist du imstande, deine Realität und dein Schicksal miteinander zu verknüpfen? Sei eigenes Schicksal zu erkennen, ist der erste Schritt die in Richtung, sein Schicksal bewusst zu umarmen, um der zu werden, der man wirklich bestimmt ist zu sein.“ Die Tracklist findet ihr hier: Sowulo – Wurdiz Das Album wird in verschiedenen Ausführungen am 09.09. via By Norse erscheinen. Vorbestellen geht hier: bynorsestore.com

