Bob Catley: neues Live-Album „Far Away…Live In Concert“ erscheint im Arpil über Escape Music

Escape Music freut sich, die Veröffentlichung von Far Away…Live In Concert, das neue Live-Album des beliebten Sängers Bob Catley (Magnum/Avantasia) bekanntzugeben.

Die Vinyl-LP erscheint als limitierte Doppel-Gatefold-Edition in den Farben Blueberry und Mimosa Marble, alle nummeriert von 1 bis 500, 180g-Audiophile-Qualität. Die CD ist ebenfalls erhältlich.

Far Away…Live In Concert – Trackliste:

The Light The Pain Dreams Scream Far Away Too Late Start Talking Love* Lonely Night* Storyteller’s Night* Fear Of The Dark Les Morts Dansant* Just Like An Arrow* A Beautiful Night For Love

The Tower (Bonustrack)

Songwriting Gary Hughes (außer * von Tony Clarkin)

Die Veröffentlichung ist sowohl auf CD als auch als Doppel-Vinyl erhältlich, verziert mit Artwork des legendären Rodney Matthews.

Bob Catley wurde am 11. September 1947 in Aldershot geboren. Seine Familie zog in jungen Jahren nach Tile Cross in Birmingham. Während seiner Collegezeit spielte er in verschiedenen Bands, darunter The Smokestacks (mit Jeff Clark – Gitarre, Ron Savage – Gitarre, Derek Danks – Bass und Brian Worrell – Schlagzeug), Life und Clearwater. Seine erste professionelle Band gründete er bei der lokalen Band The Capitol Systems. Die ursprüngliche Besetzung bestand aus Bob Catley (Gesang), Paul Sargent (Gitarre), Paul Whitehouse (Bass), Dave Bailey (Keyboards) und Bob Moore (Schlagzeug).

Der Durchbruch gelang ihnen 1985 mit dem Album On a Storyteller’s Night, das die Single Just Like an Arrow enthielt. Dieser Erfolg setzte sich in den folgenden Jahren mit dem von Roger Taylor (Queen) produzierten Album Vigilante (1986), dem Top-5-Album Wings Of Heaven (1988) und dem von Keith Olsen produzierten Album Goodnight L.A. (1990), fort.

Als würdiger Abschluss der Bob-Catley-Albumsammlung ist Far Away…Live In Concert eine Veröffentlichung, die Fans von Magnum und hochwertigem Melodic Rock unbedingt in ihrer Sammlung haben sollten!

Bob Catley – Band:

Bob Catley – Leadgesang

Paul Hodson – Keyboards

Connor Emms – Leadgitarre

Chris Walton – Rhythmusgitarre

Jon Hayward – Bass

Dez Wooton – Schlagzeug